Trudi e Max, amici per la pelle, cercano una nuova casa a Nichelino

Tra i circa 75 mila amici a quattro zampe registrati all'anagrafe canina di Torino ci sono anche due amici per la pelle come Trudi e Max che, nonostante le avversità della vita, hanno sempre trovato conforto l’una nell’altra. Ma adesso rischiano di dover lasciare Nichelino.

La storia

Trudi, una meticcia di 12 anni sterilizzata, e Max, un maschio di 7 anni non castrato, sono due esemplari di cani dal carattere affabile, dolce e amorevole. La loro vita è stata segnata dall’affetto reciproco e dalle coccole che, nonostante tutto, hanno sempre ricevuto dalla loro amata proprietaria.

Ma la vita può cambiare in modo inaspettato, portando con sé sfide che talvolta sembrano insormontabili. La loro padrona attualmente lavora a 40 km di distanza. Ogni giorno, la necessità di partire molto presto al mattino e rientrare solo la sera, le permette di far uscire i due amici solo una volta al giorno. Un ritmo di vita che, purtroppo, non offre ai due cani l’attenzione e il tempo che meritano.

Le difficoltà della proprietaria

A complicare ulteriormente la situazione, c’è il fatto che la proprietaria è separata e il contratto di locazione del suo ex-marito prevede una clausola secondo la quale non è permesso ospitare animali. Inoltre, mentre la proprietaria ha un posto di lavoro stabile, il suo ex-marito ha un contratto lavorativo che scade a dicembre, rendendo la situazione ancora più precaria.

"In questo scenario, l’unico desiderio è trovare per Trudi e Max un focolare stabile, dove possano vivere insieme, circondati dall’amore e dalla cura che meritano. Ecco perché lanciamo un appello a tutti gli amanti degli animali di Torino e provincia: aiutateci a trovare una nuova casa per Trudi e Max", è l'appello lanciato dall'assessore Fiodor Verzola. "La loro preferenza è di rimanere nelle vicinanze di Nichelino, così da evitare inutili e stressanti spostamenti".

Lanciato un appello

Tuttavia, ogni soluzione idonea, anche fuori provincia, sarà valutata con la massima serietà. Per chi ha a cuore questa storia ed ha uno spazio disponibile in casa, questo è il momento di farsi avanti, scrivendo all'Ufficio Tutela Animali di Nichelino mandando una mail all'indirizzo ufficiotutelaanimali@comune.nichelino.to.it

"Non permettiamo che la vita li separi, aiutiamoli a trovare la serenità e l’amore che meritano", conclude Verzola.

