Ryanair cancella 7 voli da Torino. Ma da domenica parte la stagione invernale: ecco dove si vola da Caselle

Torino è un po’ più isolata: per la stagione invernale 2023/2024 Ryanair cancellerà 7 voli da Caselle. A partire da metà novembre dall’aeroporto Sandro Pertini non saranno più operate le rotte per Breslavia, Cracovia, Malaga, Parigi Beauvais, Pescara, Praga e Stoccolma. La motivazione?

Ritardo nelle consegne

La compagnia irlandese ha dovuto rimodulare la sua offerta non solo nello scalo torinese, ma anche negli altri italiani ed europei, a causa di un ritardo nelle consegne di nuovi aeromobili di cui era in attesa da Boeing. Le sette rotte, come spiegano da Sagat, riprenderanno da marzo 2024 e sono già state pienamente riconfermate da Ryanair per tutta la stagione estiva 2024.

Tel Aviv sospesa fino al 6 novembre

Con l'avvio della stagione invernale 2023/2024 – che si aprirà domenica e terminerà sabato 30 marzo 2024 – l’aeroporto di Torino offrirà complessivamente 44 destinazioni, suddivise in 11 nazionali e 33 internazionali. Di queste, 3 saranno destinazioni nuove: Belfast (1 frequenza/settimana), Oporto e Tel Aviv (2 frequenze/settimana), servite da Ryanair. Al momento Tel Aviv risulta in vendita, ma a seguito della guerra tra Israele e Palestina non viene operata, ad oggi, sino al 6 novembre incluso. Inoltre, prenderà il via il 23 dicembre 2023 il nuovo volo settimanale per Vilnius di Air Baltic (nuova compagnia per lo scalo).

I voli

Verranno rafforzate le frequenze su diverse destinazioni del network: Foggia verrà servita da Lumiwings 3 volte/settimana (1 frequenza in più); Catania, servita da Ryanair, passerà da 12 a 21 frequenze (9 frequenze in più a settimana); Tirana sarà servita da WizzAir 9 volte/settimana (5 frequenze in più); Bucarest, servita da Wizz Air, che sarà rinforzata passando da 3 a 4 frequenze settimanali; su Iasi, sempre servita da Wizz Air, ci sarà un rinforzo da 2 a 3 frequenze (1 frequenza aggiuntiva); Bruxelles Charleroi vedrà una frequenza in più, passando da 13 a 14 a settimana. Olbia, servita da Volotea per tutta la stagione invernale , vedrà un rinforzo nel periodo natalizio. Nel periodo natalizio sarà inoltre operativo il volo di Volotea per Parigi Orly.

Destinazioni neve

Saranno diverse, inoltre, le destinazioni neve servite da Ryanair con un incremento di frequenze: Birmingham, Bristol e Manchester verranno servite con 1 frequenza settimanale in più rispetto alla winter 22/23.