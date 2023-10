Rovinate dal maltempo e insicure, Moncalieri stanzia quasi 1,5 milioni per rifare strada Castelvecchio e Costalunga

Un intervento atteso da tempo e reso necessario anche dai problemi riscontrati tra maggio e giugno, complici il maltempo della scorsa primavera che aveva provocato frane e dissesti. Nei giorni scorsi è stata approvata la revisione del progetto di fattibilità per il rifacimento di due importanti via collinari di Moncalieri, strada Castelvecchio e strada Costalunga.

Investimento da quasi 1,5 milioni

Il costo previsto sfiora il milione e mezzo di euro, con l’obiettivo della sistemazione e il consolidamento per evitare nuovi episodi di frane e cedimenti dell'aslfalto. Per strada Costalunga è in programma il consolidamento del versante mediante realizzazione di palizzata in legname, rafforzamento della strada e ampliamento della carreggiata tramite la realizzazione nel lato valle di un supporto in terra rinforzata a ridosso del muro di sostegno esistente, oltre al rifacimento dello strato di collegamento e del tappetino di usura della strada esistente in maniera tale da amalgamarsi in maniera ottimale con la nuova pavimentazione in ampliamento.

Gli interventi in programma

Per Strada Castelvecchio è in programma il consolidamento dei versanti mediante realizzazione di palizzate in legname, la realizzazione di muretti e lo smaltimento delle acque di ruscellamento, oltre alla messa in sicurezza di tutta la parte stradale. Per fare in modo che l'incombente inverno non provochi nuovi danni.