Tragedia nel Canavese: auto esce di strada al rientro da un matrimonio, muore la zia della sposa

Una donna è morta questa notte intorno alle 5 in un terribile incidente avvenuto nel Canavese, nei pressi di San Benigno. L'auto su cui viaggiava è finita fuori strada per motivi ancora da accertare (forse un colpo di sonno del conducente) e si è ribaltata in un fossato. Quattro le persone a bordo.

E pensare che avevano trascorso una giornata di festa: erano infatti di ritorno a casa, vero Bosconero, dopo un matrimonio. La donna che è mancata, 57 anni, sarebbe proprio la zia della sposa. Al volante dell'auto, un suv Mercedes, c'era invece il padre della sposa. Con loro, altre due donne tra cui, probabilmente, la madre della sposa.