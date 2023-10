Dalla Luminosa di Italia '61 a quella dei Giardini Reali, le fontane di Torino sono sempre più spente: "Difficile riattivare"

Spente ormai da anni, difficilmente torneranno a zampillare. È questa la storia di cinque fontane ornamentali di Torino, che da tempo hanno smesso di funzionare. A sollevare il tema il capogruppo di Torino Libero Pensiero Pino Iannò, in un'interpellanza discussa oggi in Sala Rossa. Attualmente nel capoluogo piemontese sono 31 le fontane attive: dal 2023 la gestione, manutenzione e pulizia delle strutture è affidata ad Iren.

Le fontane spente Al momento, come chiarito dall'assessore alla Cura della Città Francesco Tresso, ce ne sono cinque non funzionanti. "La Fontanella Giardini Reali - ha spiegato - è stata disattivata perché vi sono problemi nell'adduzione idrica, poiché le tubazioni che si dipartono dal punto di prelievo posto in corso San Maurizio, risultano ammalorate in diversi punti". Un problema analogo alla Fontana Santa Chiara, le cui tubature si trovano nella chiesa omonima in via delle Orfane 15.

La fontana della Tesoriera è ferma dal novembre 2021 per un guasto ai conduttori elettrici che alimentano le elettropompe per il ricircolo dell'acqua interna. Nel progetto di restauro del parco è prevista la sistemazione dell'invaso, per un importo economico di circa 90 mila euro. Quella delle Quattro Stagioni ai piedi della Gran Madre è stata disattivata ad agosto 2018 per problemi sia alle tubazioni che agli scarichi, a cui si aggiungono criticità edili che necessiterebbe di un intervento manutentivo per il ripristino del fondo. Fontane ferme