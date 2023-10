Paratissima, Germak: “Ultima edizione alla Cavallerizza, ma non sappiamo ancora dove sarà quella del 2024”

Con un’edizione che ospita 400 artisti Paratissima saluta gli spazi in cui è stato organizzato l’evento negli ultimi cinque anni. “Questa sarà l’ultima edizione di Paratissima, non sappiamo dove sarà nel 2024” ha annunciato il fondatore di Paratissima, Lorenzo Gemark.

L’area di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti

“Saremo ancora qua per qualche mese ma siamo in cerca di una nuova location per il futuro. Ci tenevamo a salutare questo posto con una edizione bella ricca”, ha aggiunto.

Lo spazio che l’associazione sta cercando è simile a quello attualmente in uso: “Non vogliamo lavorare solo cinque giorni all’anno vogliamo continuare a gestire un polo culturale che lavora dai 5 ai 10 anni. L’ideale sarebbe una fabbrica a Torino, a condizione che non ci siamo bonifiche da fare e di conseguenza sostenere investimenti importanti. Non possiamo permetterci affitti con prezzi da mercato”.

Nel futuro l'ex fabbrica Superga?

Tra le opzioni potrebbe esserci l’ex fabbrica Superga, in via Verolengo, attualmente della città che andrà in asta con scadenza il 14 novembre.

“C’è poi anche l’ex caserma La Marmora, ma diciamo che continuiamo a relazionarci con gli enti che ci possono aiutare nella ricerca”, ha dichiarato Genmark. Dopo la ristrutturazione, lo spazio della Cavallerizza ospiterà un hotel a cinque stelle oltre agli ufficio della Compagnia San Paolo.

“Sicuramente non sarà uno spazio adatto per gli artisti”, ha concluso Gemark.

“Da quello che era uno spazio abbandonato, il vostro lavoro ha riacceso le luci su questo spazio” ha aggiunto Francesca Gambetta di Compagnia San Paolo.