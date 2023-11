Casa Baravalle, quando lo stile Liberty incanta Torino

Al civico 18 di via Vassalli Eandi, all'angolo con via Principi d'Acaja sorge casa Baravalle, una palazzina progettata dall'architetto Annibale Rigotti.

Particolare è il dettaglio della formella - ossia un decoro inquadrato all'interno di una cornice - in terracotta che sovrasta il portone d'ingresso. I balconi non sono più realizzati in ferro battuto, tipico dell'Art Nouveau, e non presentano particolari motivi decorativi, ma constano di una grata molto simile a quelle utilizzate nell'edificazione di fabbriche e capannoni industriali.