Grugliasco: partono i lavori di asfaltatura in via Andrea Costa

Purtroppo, Smat ha comunicato che ci sono stati dei ritardi nella conclusione dei lavori, dovuti a problemi negli scavi e a questioni tecniche, così il cantiere per la riasfaltatura della via, si è protratto fino all'inizio di novembre.

I lavori di posa delle condotte e relativi allacciamenti realizzati da parte dei tecnici della Smat in via Andrea Costa a Grugliasco sono finalmente terminati.

Adesso sembra che i lavori della Smat siano terminati e gli operai sono in attesa di allestire il nuovo cantiere per poter procedere, finalmente, con i lavori di riasfaltatura dell'intera via.

Dopo i numerosi solleciti da parte dell'Amministrazione comunale, la Smat ha comunicato che i lavori di asfaltatura in via Costa inizieranno nella prima settimana di novembre, con una durata di circa una settimana.