Fermato a Chivasso il camper dello sballo: destinazione rave party in Francia, aveva a bordo droga e denaro. Cinque arresti

party, ma il loro viaggio si è fermato all'altezza di Chivasso, dove i carabinieri li hanno controllati sequestando droga, denaro e arrestando cinque persone (tutte di età compresa tra i 24 e i 30 anni).



Il Ducato è stato controllato dai militari a un posto di blocco. A bordo, le persone finite nei guai avevano 34 grammi di cocaina rinvenuti in un involucro in cellophane, 305 grammi di eroina nascosta in un altro involucro in cellophane, 603 grammi di ketamina e 256 grammi di ecstasy confezionate con le stesse modalità. E poi 90 pastiglie di ecstasy, 35 confezioni di funghi allucinogeni e 1.770 in denaro contante. Sembra che i sospettati avessero noleggiato il camper con l'intenzione di recarsi in Francia per partecipare a un rave party. Le indagini successive dovranno stabilire se la droga fosse destinata alla vendita in occasione dell'evento o se i cinque fossero solamente dei corrieri.