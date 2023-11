Ruba dentro 14 auto, ma i carabinieri lo prendono in via Sospello: arrestato il predone delle vetture

Furti in serie su auto in sosta, individuato il presunto autore. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Torino hanno individuato un ladro seriale specializzato in furti su auto. Agiva nel quartiere di Madonna di Campagna. Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile dopo un'intensa attività investigativa. La collaborazione tra i cittadini e i carabinieri è stata fondamentale per il successo di questa operazione.

L'arresto è avvenuto nella notte del 4 novembre, quando il sospetto ladro è stato sorpreso in via Sospello nel tentativo di rubare oggetti da un'auto, dopo aver rotto il finestrino con un martelletto. L'intervento rapido dei Carabinieri ha portato all'arresto dell’uomo in flagranza. Durante ulteriori accertamenti, è emerso che il fermato aveva danneggiato i finestrini e aveva rovistato all'interno di altre 13 auto nel quartiere. La refurtiva è stata recuperata, e una parte è stata restituita agli aventi diritto. “Invitiamo i residenti a denunciare eventuali furti subiti e a segnalare qualsiasi attività sospetta al 112 o alla stazione carabinieri più vicina” è l’appello dei militari.