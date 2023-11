Sabato a Chivasso appuntamento con il XVIII Salone dell’Orientamento Scolastico

Si terrà sabato 11 novembre, a partire dalle ore 9,30, in piazza Dalla Chiesa a Chivasso la XVIII edizione del Salone dell’Orientamento Scolastico rivolto agli studenti delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado.

In diverse postazioni, orientatori e docenti incontreranno i ragazzi che dal prossimo anno frequenteranno gli istituti secondari di secondo grado. Il Comune di Chivasso è ente capofila della territorialità per il Centro per l’Impiego, con un tavolo tecnico attivo per concordare le azioni di orientamento scolastico con dirigenti scolastici, insegnanti, Centro per l’Impiego ed Ufficio Istruzione, coinvolgendo le scuole cittadine e le scuole secondarie di primo grado del territorio.

La manifestazione, in caso di maltempo, sarà recuperata al PalaLancia il prossimo 18 novembre.