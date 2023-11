La Loggia, anziano aggredito in casa e picchiato per 50 euro

Brutta avventura per un pensionato di 75 anni di La Loggia che sabato scorso è stato aggredito e picchiato in casa da un malvivente che alla fine si è portato via 50 euro.

La Polizia locale ora sta indagando, assieme alle altre forze dell'ordine, per capire cosa sia esattamente successo nella casa sita in zona viale Maina. Da una prima sommaria ricostruzione dei fatti, il rapinatore era entrato attraverso i garage e pensava di essere da solo nell'abitazione, quando è stato sorpreso dal padrone di casa.

A quel punto sono iniziate prima le minacce nei confronti del 75enne, che nel momento in cui ha detto di non avere contanti in casa ha rimediato anche alcuni pugni dall'esagitato, che si è accontentato dei pochi soldi trovati nel portafoglio dell'anziano, prima di dileguarsi.

Le indagini della polizia locale sono in corso, si cercano indizi utili dalla visione di qualche immagine dei filmati delle telecamere di zona.