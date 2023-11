Teatro Astra, Saramago apre la stagione sulla "Cecità". De Rosa: "Svisceriamo la verità, ma con uno sguardo nuovo"

"Tutti siamo ciechi: ci capita quando ci troviamo di fronte a verità che - consciamente o no - scegliamo di non vedere". Il direttore artistico della Fondazione TPE - Teatro Piemonte Europa, Andrea De Rosa, spiega così il tema della nuova stagione del Teatro Astra: la "Cecità".

"Se l'anno scorso abbiamo trattato il tema della verità scientifica con la stagione 'Buchi neri', questa volta cerchiamo di sviscerare un altro tipo di verità, quella che non vogliamo affrontare o accettare e perciò non riusciamo nemmeno a vedere. Da questa riflessione è nato il tema 'Cecità' che parte come idea dal personaggio di Edipo Re, il più cieco di tutti, ma prende il nome dall'omonimo romanzo di José Saramago, che non a caso è lo spettacolo di apertura della stagione".

Sarà infatti proprio "Cecità", nell'interpretazione senza dialoghi del coreografo Virgilio Sieni, a dare il via, questa sera, al cartellone dell'Astra: 25 spettacoli di cui 11 produzioni dal 7 novembre al 26 maggio.

Ecco come De Rosa ci ha spiegato il tema della stagione:

Per creare il cartellone, De Rosa ha chiesto ai registi di costruire i loro spettacoli riflettendo sul tema della stagione: chi con opere originali, chi con rivisitazioni di grandi classici. A tutti ha fatto le stesse tre domande: chi è il cieco (nel vostro spettacolo)? Che cosa non vede? Perchè? "Ovviamente al di là delle risposte scritte, che ci hanno permesso di creare il libretto con il programma della stagione, gli autori hanno risposto attraverso le loro creazioni", spiega De Rosa. "Io stesso mi sono messo nei loro panni per fare la regia di un classico come Edipo Re".

Al momento, gli spettatori sembrano rispondere "presente": gli abbonamenti sono infatti in aumento. "Ma - dice De Rosa - per fare un bilancio è presto, anche perché il grosso dei biglietti ormai viene acquistato la sera stessa, non da abbonati e non da prenotati". "Quello che mi preme - aggiunge - è far capire che l'Astra non è un teatro periferico come viene percepito. Siamo in una zona semi-centrale e per di più c'è la fermata della metro, 'Racconigi', comodissima".

Oltre a "Cecità" di Virgilio Sieni tratto da Saramago, in scena da questa sera martedì 7 novembre a domenica 12 novembre (mar-ven ore 21, mer-sab 19, gio 20, dom 17), la stagione del Teatro Astra questa settimana si arricchisce di due appuntamenti con i "Dialoghi" realizzati dal Tpe in collaborazione con la Fondazione Circolo dei Lettori. Il primo, mercoledì 8 alle 21, è con Greta Olivo, autrice di "Spilli", e Annalena Benini: come si vivono gli ultimi giorni da persona vedente, quando si prova in tutti i modi a trattenere la luce? Il secondo, sabato 11 alle 21, è proprio con Virgilio Sieni e Maurizio Zanardi per parlare della messa in scena dello spettacolo di Saramago.

Qui sotto ancora De Rosa, che si rivolge direttamente al pubblico:

TEATRO ASTRA

Via Rosolino Pilo 8

(fermata metro Racconigi)

www.fondazionetpe.it