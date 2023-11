Iniziati a Moncalieri i lavori di pulizia e manutenzione di torrenti e corsi d'acqua

Dopo aver approvato nei giorni scorsi interventi per quasi un milione e mezzo di euro per la messa in sicurezza di strada Castelvecchio e strada Costalunga, a Moncalieri sono iniziati i lavori di pulizia e manutenzione di rii e corsi d'acqua, adesso che è iniziata la stagione autunnale.

Pulizia di torrenti e corsi d'acqua

Ed allora, mentre abbiamo ancora davanti agli occhi le immagini della devastazione di molte zone della Toscana, ecco in azione ruspe nei torrenti e nei canali di Moncalieri per liberare i corsi d’acqua da detriti, tronchi e fogliame che ne ostruiscono il deflusso. Una situazione che si trascinava da mesi, con segnalazioni che hanno interessato soprattutto il rio San Bartolomeo e l’area commerciale Sanda, dove all’interno del canale erano nate vere e proprie piante che rischiano di diventare un pericolo in caso di piena.

Il ricordo dell'alluvione del 2016

E' ancora vivo in tutti, ad iniziare dal sindaco Paolo Montagna e dall'assessore Angelo Ferrero, il ricordo dell'alluvione di fine novembre del 2016 e la Città non vuole più rivedere e rivivere certi momenti. Ed allora, dopo i primi interventi, che hanno interessato la zona di Orecchia e Scavarda e l’incrocio tra strada Sanda e via Flora Manfrinati, a Palera, nei prossimi giorni sono previste opere di manutenzione straordinaria del rio Mongina e del Molino del Pascolo.

Interventi per 260 mila euro

“Si tratta di un intervento dal valore di 50 mila euro - ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Ferrero - a cui faranno seguito altre operazioni, per un costo complessivo di circa 260 mila euro". Per fare in modo che quanto successo 7 anni fa non abbia più a ripetersi.

Domani sera e giovedì 9 novembre, dalle ore 20 alle 7 (salvo maltempo), a Moncalieri sarà chiuso il tratto di strada Vivevo tra via Ungaretti e la rotonda "Orecchia Scavarda" per lavori Smat nel sottopasso Vivero.