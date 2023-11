Nichelino: dopo le minacce in tribunale, si dimette il consigliere comunale Daniele Ghashghaian Maghsoodi

Una vicenda che ieri ha infiammato il Palazzo di Giustizia di Torino. Da una parte una trans di origini bulgare con diversi precedenti penali, dall'altra Daniele Maghsoodi Ghashghajan, praticante avvocato, consigliere comunale a Nichelino (prima di una lista civica vicina al centrodestra, poi passato al Gruppo Misto e oggi appartenente al gruppo dei Comunisti), parte offesa nel processo in cui la trans Monica è imputata.

Il sindaco Tolardo accetta le dimissioni

Una storia di sesso, soldi e droga, che ha visto il consigliere comunale di Nichelino andare in escandescenza in tribunale, con le minacce alla trans rivolte davanti a giudici e avvocati. Stamattina sono arrivate le scuse e con loro le inevitabili dimissioni. "La vicenda che ha visto come protagonista il consigliere di maggioranza Daniele Ghashghaian Maghsoodi ha lasciato attoniti quanti lo conoscono", ha commentato il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo.

"Il consigliere ha certamente sbagliato e, seppur in un momento di forte intensità emotiva, ha usato espressioni e toni che non gli appartengono e per i quali si è, giustamente e prontamente, scusato. Le dimissioni rappresentano un gesto non scontato e di grande sensibilità istituzionale, come si evince da quanto scritto dal Consigliere stesso sui social", ha aggiunto il primo cittadino. "Sono certo che grazie al lavoro della Magistratura arriverà presto anche la verità processuale; questa restituirà serenità a Daniele, gli consentirà di superare questo difficile e delicato momento e di continuare il proprio percorso di crescita personale e professionale", ha concluso Tolardo.