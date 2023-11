Raccordo Torino-Caselle, Anas: chiusura notturna nella fascia oraria 22-6

Anas ha programmato i lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione lungo le rampe dello svincolo n. 1-Tangenziale, al km 3 del Raccordo Autostradale 10 “Torino-Aeroporto di Caselle”.



Per consentire l’esecuzione degli interventi in piena sicurezza è prevista la chiusura in successione delle rampe interessate dalle lavorazioni. Al fine di mitigare i disagi per la circolazione la chiusura sarà attiva solo in orario notturno ovvero dalle 22:00 alle 6:00 del giorno successivo. In concomitanza con la chiusura delle rampe sarà inoltre eseguita la sostituzione di alcuni tratti di barriere laterali.

Rampe di ingresso sul Raccordo

Dalle 22:00 di oggi, mercoledì 8 novembre, e fino alle 6:00 di domani, giovedì 9 novembre, saranno chiuse le rampe di ingresso sia in direzione Torino che Caselle per chi procede sulla A55 “Tangenziale Nord di Torino” in direzione Milano. Per chi procede sulla A55 in direzione Piacenza sarà chiusa al traffico la rampa in direzione Caselle.

Dalle 22:00 di domani, giovedì 9 novembre, alle 6:00 di venerdì 10 novembre sarà chiusa la rampa in ingresso sul raccordo in direzione Torino per i veicoli in A55 che procedono in direzione Milano e Piacenza.

Dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 novembre saranno chiuse al traffico le rampe di ingresso sul Raccordo in direzione Caselle e Torino per il traffico dalla A55 in direzione Piacenza.

Rampe di uscita dal Raccordo

Dalle 22:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 novembre sarà chiusa la rampa di uscita dal Raccordo lungo la carreggiata in direzione Torino per il traffico in direzione Milano e Piacenza.

Dalle 22:00 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 novembre saranno chiuse le rampe di uscita lungo entrambe le carreggiate (Torino e Caselle) di immissione sulla A55 in direzione Piacenza.

Dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 novembre sarà chiusa la rampa di uscita dal Raccordo lungo la carreggiata in direzione Caselle per chi si immette in A55 in direzione Milano e Piacenza. Inoltre, rampa di uscita chiusa lungo la carreggiata in direzione Torino per chi si immette in A55 in direzione Milano.

Durante la chiusura la circolazione sarà indirizzata sul percorso alternativo tramite apposita segnaletica.