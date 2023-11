Il 24 novembre la Terapia Intensiva Neonatale del S.Anna celebra la “Festa del Prematuro”

La nascita prematura, e tutto ciò che essa determina, apre a una realtà genitoriale che stride fortemente con l’idea del “bambino immaginato”, così diverso dal bambino reale che vive l’esperienza del ricovero, unica per ogni prematuro e per il suo nucleo familiare.

Un importante momento di confronto e formazione è la “Festa del Prematuro” organizzata dallaTerapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale S.Anna di Torino, in collaborazione la Fondazione “Crescere Insieme”e il gruppo Genitori Senior. Un’occasione per i genitori che hanno bisogno di credere nelle loro capacità di sentirsi accolti, sostenuti dall’equipe assistenziale della Terapia Intensiva Neonatale (TIN) e attivamente coinvolti nell’accudimento del figlio, sin dai primi giorni di vita.

La famiglia rappresenta uno straordinario punto di forza e, per superare le paure e il senso di solitudine che caratterizzano anche la fase del rientro a casa, è necessario pianificare per tempo la dimissione del neonato, per garantire la stabilità del “sistema bambino” e del “sistema mamma/famiglia/bambino”.

L’appuntamento è fissato per venerdi 24 novembre per una nuova edizione della “Festa del Prematuro” rivolta a famiglie, operatori sanitari e cittadini che si svolgerà presso la Casa del Teatro dei Ragazzi, corso Galileo Ferraris 266/c, 10134 Torino. Il programma prevede alle 17.00 inizio festeggiamenti, accoglienza e laboratorio per i bimbi a cura della Compagnia del teatro, alle 18.00 apericena per adulti e bambini e alle 20.00 spettacolo teatrale “il giro del mondo in 80 giorni” a cura della compagnia del Teatro.

Spettacolo di raccolta fondi per la Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale S.Anna di Torino, in collaborazione con Fondazione “Crescere Insieme” e Genitori Senior. Costo della serata : 20 euro adulti 15 euro bambini Per info e prenotazioni: Biglietti Spettacolo Teatrale: "Il Giro del Mondo in 80 Giorni" | Fondazione Crescere Insieme