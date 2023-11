Moncalieri, brutto incidente in corso Savona: tre persone ferite e traffico in tilt

Tanta paura e momenti di tensione nella serata di ieri, mercoledì 8 novembre, a Moncalieri, per un brutto incidente avvenuto in corso Savona, poco dopo il centro commerciale 45° Nord, in direzione di Torino.

Tre vetture coinvolte

Tre le auto coinvolte, una è finita in contromano lungo il guard rail, un'altra sul ciglio della carreggiata: tre le persone ferite, tutte condotte all'ospedale Santa Croce, ma per fortuna senza gravi conseguenze.

Traffico paralizzato

La circolazione è rimasta a lungo interrotta: sul posto, oltre ai sanitari del 118, intervenuti gli agenti della Polizia locale di Moncalieri: dai primi rilievi condotti, pare che sia stato un sorpasso azzardato ad aver causato la carambola.