Gianduiotto, scende in campo anche Torino: "E' parte della storia e della cultura della Città"

Anche la Città di Torino in campo per sostenere la battaglia per la valorizzazione e la tutela del gianduiotto. Il Sindaco Stefano Lo Russo ha incontrato oggi insieme all’assessore al Commercio Paolo Chiavarino una delegazione del comitato per lo studio del gianduiotto, il Comitato Giandujotto Torino Igp, di cui fanno parte 8 grandi aziende del settore dolciario e numerosi piccoli produttori.

"Come amministrazione – ha detto il Sindaco – non possiamo che essere attenti verso la tutela e la valorizzazione di un prodotto così rappresentativo del Piemonte e soprattutto di Torino. Il gianduiotto, così come la tradizione del cioccolato, è parte integrante della storia e della cultura di questa città e una delle eccellenze che la rendono nota nel mondo".

"Da parte nostra – ha concluso Lo Russo – abbiamo confermato l'impegno a sostenere tutte le iniziative che si renderanno utili per preservare questa importante tradizione".