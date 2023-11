Ghigliottina sulle patenti in tangenziale: in due mesi sequestrate 100 licenze di guida per i pirati della corsia di emergenza

Nei soli mesi di settembre e ottobre, appena trascorsi, sulla tangenziale torinese sono state ritirate oltre 100 patenti di guida per utenti che circolavano sulla corsia di emergenza.

In questo periodo, in cui sono numerose le code dovute ai cantieri di manutenzione, un simile comportamento mette in seria difficoltà l’attività quotidiana dei diversi mezzi di soccorso preposti alla sicurezza di tutti.