Atp Finals, i campioni della racchetta entrano in campo con i piccoli pazienti di Ugi

Nitto, Title Sponsor delle Nitto ATP Finals, sceglie UGI come Charity Partner, invitando i pazienti in e off therapy dell’ ospedale Infantile Regina Margherita di Torino ad assistere alle partite di tennis degli 8 migliori giocatori al mondo. Per UGI è un onore, oltre ad essere una grande opportunità per le famiglie sostenute. Assistere a partite di interesse internazionale è un grande regalo.

Ma per i bambini che scendono in campo per accompagnare i grandi campioni che disputeranno la partita è davvero un momento speciale. Nitto pensa a tutto, li veste con le divise da tennis e li aiuta fino al momento in cui danno la mano al campione. Momenti di gloria e di emozione difficili da raccontare.



“Tommy stamattina mi ha detto che non riusciva a dormire per la felicità”. “Un momento di spensieratezza e speranza dopo la lunga e difficilissima malattia”. “Grazie di cuore a tutti coloro che hanno provveduto a realizzare questo grande sogno”. “Grazie ancora per la magnifica esperienza che stanno vivendo i miei figli”. Questi e molti altri i messaggi che sono arrivati in UGI da parte dei genitori dei bimbi ospitati alle ATP Finals.