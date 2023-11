Aps Amici per la Musica, “Momo Nana” in concerto 

abato 18 novembre, alle ore 16.30 al Cortile Lagrange (via Lagrange 27, Torino), in collaborazione con la Galleria d’Arte “Cortile Lagrange”, l’APS Amici per la Musica, nell’ambito della stagione musicale 2023, presenta il concerto del Duo “Momo Nana”, con Mamoto Konoshi al violino e Nanami Okuda al pianoforte.

Tra altri brani di musica classica tradizionale e contemporanea, verrà eseguita in prima assoluta il brano “Trois paysages pour violon et piano” di Veljco Nenadich, compositore serbo, vincitore del Premio di composizione Luigi Nono anno 2022.

Il programma musicale comprende l’esecuzione anche di:

Robert Schumann, “Tre Romanze op. 24”

Lili Boulanger, “Nocturne”

Olivier Messiaen, “Vocalize pour violon et piano”

Stefano Gervasoni, “Sonatine espressive”

Nella galleria d'arte "Cortile Lagrange”, verranno esposte opere d'arte contemporanee di Salvador Dalì, Giorgio De Chirico, Pippo Oriani, Arnaldo Pomodoro, Luigi Ontani, Pino Pascali, Roberto Barni, Paolo Grasino, Giulio Turcato, Mimmo Paladino, Virgilio Guidi ed altri.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.