Una colorata coperta di lana per gli alberi di piazza Chiesa della Salute

A dare vita ai colorati patchwork due realtà della Circoscrizione 5, il "Laboratorio delle donne" e l'associazione didattica Keluro: un'iniziativa promossa dal Tavolo Borgo Vittoria. Ieri mattina le coperte sono state affisse attorno a tutti gli alberi di piazza Chiesa della Salute, da una trentina di persone e volontari.

Già un tentativo di danneggiamento

Nonostante tutto, anche in quest’occasione la presenza degli incivili non si è fatta attendere: uno degli alberi, quello intitolato alla pace, ha infatti subito un tentativo di danneggiamento.

Un atto intimidatorio che non ha scoraggiato i promotori dell’iniziativa. “Siate presenti, attivi, vigili e innamorati della bellezza: insegnatelo ai vostri figli, nelle scuole. Pretendete che l'ente pubblico investa e spenda nell' insegnarla invece che in spettacolini, allora forse le cose, in futuro cambieranno. Facciamo un appello a tutti: fatevi carico di un pezzetto di responsabilità di quanto accade, non solo spettatori. Siate comunità”.

Ventra: "Il miglior risultato? L'aggregazione sociale"

“Che fantastica piazza. Un lavoro di passione per l'uncinetto e per l'interesse collettivo ha unito due associazioni del territorio, insieme a tantissimi altri volontari, in questo progetto che ha portato prima ancora che al risultato finale, un obiettivo straordinario come quello dell'aggregazione sociale” è il commento di Carmela Ventra, coordinatrice al Lavoro della Circoscrizione 5.

Tosto (PD): "Segno tangibile di comunità"

"Sono davvero tanti i cittadini - commenta il consigliere comunale del Pd Simone Tosto - che hanno contribuito alla realizzazione di questa meraviglia". "Ennesimo segno tangibile - aggiunge - di come vogliamo essere e fare comunità".