Blitz in Val di Susa, le forze dell'ordine sequestrano alcuni presidi No Tav: "Sono basi logistiche per i disordini"

Le forze dell'ordine hanno sequestrato alcuni presidi No Tav in val di Susa

Blitz nelle scorse ore in Val di Susa in alcuni dei presidi storici degli antagonisti No Tav: si tratta degli ormai famosi "Mulini", ma anche quello di San Didero. Con loro, le forze dell'ordine hanno sequestrato anche alcune aree di bosco nel territorio di Chiomonte.

L'intervento, realizzato su indicazione del Tribunale di Torino, interpreta la visione degli investigatori secondo cui quelle sarebbero di fatto le "basi" da cui partono i disordini delle proteste di chi si oppone alla realizzazione della Torino-Lione ad alta velocità.

Già in passato quelle aree erano state oggetto di sopralluoghi e sequestri da parte delle forze dell'ordine.