Moncalieri, le iniziative della biblioteca civica Arduino per il 25 novembre

L’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Moncalieri celebra la ricorrenza del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza di genere, con un programma tra poesia e musica che si svolge alla vigilia del 25. L’appuntamento è alle ore 17 di venerdì 24 novembre, alla Biblioteca civica Arduino (via Cavour 31) per seguire insieme la presentazione del libro di Grazie Frisina 'Avrei voluto scarnire il vento'.

Eventi già a partire dal 24 novembre

La presentazione, a cura dell’autrice, avviene in dialogo con Carlotta Papandrea. Introduce l’assessore alle Pari Opportunità Laura Pompeo. Il volume raccoglie 32 poesie dedicate ad altrettante figure femminili (Virginia Woolf, Frida Kahlo, Etty Hillesum, Penelope, Margherita Hack, Saffo, Giovanna D'Arco, tra le altre) unite da elementi comuni che vanno al di là del loro tempo. Ne esce una conversazione di più voci di donne di grande sensibilità, dallo spirito libero, che hanno vissuto seguendo il moto della loro intelligenza, ma anche del loro cuore. Una serie di ritratti in versi liberi da schemi metrici ma rigorosi nella loro palpitante tensione lirica.

A seguire alle 18,30 viene data la parola alla musica di Valeria Quarta e Giangi Parigini per Voci di donna: donne che vanno, donne che restano. Dall’associazione A.L.A.-Artisti Liberamente Associati. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili e diretta facebook.

"Contrasto ad ogni forma di violenza"

"Il contrasto alla violenza di genere è stabilmente in cima alla lista dei nostri obiettivi, da quando ci siamo insediati al governo della Città di Moncalieri nel 2015. Essa rappresenta prima di tutto un fenomeno culturale. E’ necessario essere instancabili nel sensibilizzare, educare a relazioni fondate sul rispetto, a partire dalla famiglia e dalla scuola. E anche sul terreno della produzione culturale, il nostro lavoro di questi anni testimonia che è possibile fare molto e bene, basta volerlo", dichiara l'assessore alla Cultura del Comune di Moncalieri Laura Pompeo.

"Quest’anno invitiamo il nostro pubblico a ritrovarsi venerdì, per condividere insieme a noi e all’autrice Grazia Frisina le poesie che ha dedicato a diverse figure femminili (tra le altreVirginia Woolf, Frida Kahlo, Etty Hillesum, Penelope, Margherita Hack, Saffo, Giovanna D'Arco) e lo spettacolo musicale di Valeria Quarta e Giangi Parigini. La nostra biblioteca e i nostri social sono da tempo il luogo privilegiato delle politiche messe in campo da questa amministrazione, con una particolare attenzione al contrasto alla violenza sul piano della sensibilizzazione culturale e della riflessione sugli stereotipi di genere - prosegue l'assessore - La Biblioteca Arduino è da tempo Punto Informativo cittadino sulle Pari opportunità e Punto Antidiscriminazione istituito ufficialmente dalla Regione Piemonte. Sul portale facebook postiamo regolarmente nuovi contenuti e input per il contrasto all’hate speech e al cyberbullismo. E’ inoltre disponibile al prestito un’ampia selezione di libri e film. Senza dimenticare, appunto, la parte di approfondimento e propulsione culturale in senso stretto".

Pompeo: "Il 25 novembre è tutti i giorni"

"Mi piace ricordare tra le iniziative di questi anni il convegno sulla condizione della donna in Iran, i molti spettacoli portati alle Fonderie Limone, gli approfondimenti storici in biblioteca. Direi che lo slogan migliore per sintetizzare lo spirito con cui facciamo le cose è il 25 Novembre è tutti i giorni", conclude Laura Pompeo.