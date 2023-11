Giornata contro violenza la violenza sulle donne, il Banksy di Torino ricorda Giulia Cecchettin 

Una donna dai lunghi capelli, abbigliata con un vestito costituito da case e palazzi in rovina, con un buco sul petto al posto del cuore. É questo il manifesto che ha voluto realizzare il Banksy di Torino per celebrare la Giornata contro ogni forma violenza sulle donne. "Dalle donne vittime delle guerre - chiarisce Andrea Villa, che nel poster fa riferimento anche al conflitto tra Israele e Palestina - a quelle vittime del patriarcato, come Giulia Cecchettin".

La citazione di Camus

Ad ispirare il lavoro, da utilizzare anche come chiave di lettura, una citazione dello scrittore francese Albert Camus. "In fondo alle tenebre avvertiamo già l’inevitabile luce e non ci resta che lottare perché sia. Al di là del nichilismo, noi, tutti, tra le rovine, prepariamo una rinascita."

I manifesti sono affissi in via Catania 10 e corso Moncalieri 4 a Torino.