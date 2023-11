Just the Woman I Am 2024: il 25 novembre aprono le iscrizioni per l'11esima edizione

Sabato 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, apriranno le iscrizioni all’undicesima edizione di JUST THE WOMAN I AM.

L'evento che dal 2014, attraverso una corsa – camminata di 5 km aperta a tutti, raccoglie i fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro, promuove la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere.

L’evento organizzato dal Centro Universitario Sportivo torinese in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino tornerà per le vie del centro di Torino venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 marzo 2024. Dall’1 al 3 marzo 2024 in piazza San Carlo a Torino sarà possibile accedere alla prevenzione in piazza: un evento nell’evento che accoglierà stand dedicati alle visite preventive gratuite, al counseling e alla presentazione delle associazioni no profit. Il Villaggio della Prevenzione è un’occasione di incontro, dialogo e festa tra il mondo accademico, l’eccellenza sanitaria italiana, i cittadini e le scuole. Domenica 3 marzo prenderà il via l’ormai celebre corsa – camminata di 5 km.

“Una manifestazione che ormai è nel cuore di tutti - queste le parole del Presidente del Centro Universitario Sportivo torinese Riccardo D’Elicio -. Nella passata edizione siamo arrivati ad oltre 22mila iscrizioni ed è stata una grande emozione. Il sistema sportivo universitario, grazie a JTWIA, si è posto l’obiettivo di promuovere i valori legati ai corretti stili di vita, all’attività fisica, all’integrazione, alla socializzazione e naturalmente alla prevenzione e alla cura del cancro. L’evento ha ormai risonanza nazionale e internazionale e di questo ne siamo molto fieri. Obiettivo 2024 sarà raggiungere 30mila iscrizioni”.

“Come ogni anno il Politecnico di Torino rinnova il suo sostegno a Just the Woman I Am, una manifestazione che rappresenta una vetrina importante per dare visibilità alla ricerca scientifica e alla promozione di stili di vita salutari e sostenibili, che vedono lo sport come veicolo primario – dichiara la Prorettrice del Politecnico di Torino Laura Montanaro - Si tratta ormai di un appuntamento irrinunciabile per tanti e tante torinesi e non, di ogni età, per sostenere gli sforzi dei due Atenei cittadini e degli altri enti coinvolti nella ricerca contro le malattie, ma anche per la diffusione della cultura del rispetto per l’altro, dell’aiuto alle persone in difficoltà e della parità di genere, in un periodo storico che ci richiama sempre di più a questi valori fondamentali per la civiltà. Ricercatori e ricercatrici del Politecnico colgono con entusiasmo l’importante opportunità che questo evento offre loro per essere ambasciatori e ambasciatrici dell’importanza di investire nella ricerca e sensibilizzare le persone di ogni età sull’importanza della prevenzione”.

“Just The Woman I Am rappresenta un momento di sinergia in cui Università, Politecnico e CUS Torino si impegnano a diffondere la cultura della prevenzione, sottolineando il ruolo cruciale dell'alimentazione, dello sport e degli stili di vita sani. Per intercettare la cittadinanza seguendone interessi e sensibilità diverse, oltre a partecipare all’evento principale (la corsa-camminata), cercheremo di raccontare esempi di ricerca scientifica d’avanguardia realizzata nei nostri laboratori e le ricadute pratiche per la salute di tutti. Faremo anche parlare i ricercatori che hanno ricevuto da Just The Woman I Am un finanziamento e che ai torinesi racconteranno i passi avanti del loro settore. Un modo per dire grazie, un modo per essere uniti” conclude il Vice Rettore per il Welfare, la Sostenibilità e lo Sport dell’Università degli Studi di Torino, Alberto Rainoldi.

Come iscriversi: https://jtwia.org/iscrizioni

Per info: iscrizioni@jtwia.org