Salone Off in Circoscrizione 8, ecco il robusto calendario di eventi

Il Salone Off (9-20 maggio 2025) è un programma del Salone Internazionale del Libro di Torino (15-19 maggio 2025) che diffonde la cultura letteraria in tutta la città e nel territorio, portando eventi e incontri con autori in luoghi non convenzionali e collaborando con realtà locali.

La Circoscrizione 8 sarà sede di una serie di iniziative che rappresentano in modo significativo il ricco e composito tessuto culturale del nostro territorio, attraverso le seguenti proposte:

Venerdì 9 maggio - Ore 18.30

Associazione Marinai d'Italia, viale Marinai d'Italia 1

Incontro con l'autore

"U-BOAT" - cronache dall'Atlantico (Voglino editrice)

A cura di Assemblea Teatro - con l'autore Renzo Sicco, sarà presente l'editrice Cristiana Voglino, letture di Chiara Biancardi

Una storia vera ripescata dai fondali dell'Oceano e filmata in un sommergibile sulle sponde del Po.

Ingresso libero.

info: tel. 0113042808 - assteat@outlook.it - www.assembleateatro.com

Lo spazio è fruibile alle persone disabili

Venerdì 9 maggio - Ore 20:45

Libreria Trebisonda

Via Sant'Anselmo 22

Omaggio

L'editore in blu. Serata in memoria di Massimo Canalini.

Racconti, musiche e immagini da un'idea di Andrea Demarchi, con la partecipazione del Collettivo Teatro NO! e di Bonetti.

Apertura straordinaria della libreria per una serata dedicata a Massimo Canalini (storico intellettuale fondatore di Transeuropa Edizioni e editore di talenti letterari quali Silvia Ballestra, Joyce Lussu, Enrico Brizzi, Luigi Di Ruscio e tanti altri; amico e complice di Pier Vittorio

Tondelli, del quale pubblicò l'antologia Under 25).

Info: collettivoteatrono@anche.no

Sabato 10 maggio - Ore 17

Libreria Trebisonda

Via Sant'Anselmo 22

Incontro con l'autrice

Incontro con Francesca Marzia Esposito

In occasione della pubblicazione di "Materiali resistenti"

In collaborazione con Harper Collins Italia.

L';autrice dialoga con Mario Capello. Come i materiali fisici, anche le relazioni devono affrontare pressioni e tensioni che possono deformarle oppure spezzarle: alcune riescono a cambiare forma senza rompersi, altre sono fragili e, quando la tensione diventa eccessiva, si spezzano.

Francesca M. Esposito vive a Milano, dove insegna danza. Si è laureata al Dams di Bologna. Ha pubblicato "La forma minima della felicità" (Baldini & Castoldi) e "Corpi di ballo" (Mondadori), "Ultracorpi" (minimum fax).

Info: info@trebisondalibri.com

Sabato 10 maggio - Ore 18:30

Casa del Quartiere Barrito, Via Tepice 23/A

Incontro con l'autore.

Aperipo-Etica con Rossana Nicotra

Presentazione della raccolta poetica "Nell'abbaiare del mare" (Ed. Il Convivio 2025)

A cura di: "Periferia Letteraria" / In collaborazione con: "Casa del Quartiere Barrito" e "Polo culturale Lombroso16".

Dialoga con l'autrice: Max Ponte de l'Université Paris Nanterre

XI Edizione di Aperipo-Etica, Rassegna di cultura e poesia contemporanea a cura di Periferia Letteraria - www.periferialetteraria.org/aperipo-eticaInfo: www.periferialetteraria.org - Tel: 349.5953074

Sabato 10 maggio - Ore 12

Biblioteca Natalia Ginzburg, Polo Lombroso16 - Terrazza e Sala Molinari

"Danza contemporanea e poesia con la poetessa Marvi del Pozzo".

Performance di danza contemporanea e poesia con la Compagnia Mosaico Danza e la poetessa Marvi del Pozzo

A cura di: Biblioteca Civica Natalia Ginzburg, Polo Lombroso16 e Compagnia Mosaico Danza

Info: gemma.cassia@comune.torino.it - 3470769573

Sabato 10 maggio - Ore 18

Dipartimento di Chimica dell'Università di Torino, Via Pietro Giuria 7

Spettacolo Teatrale

"VANADIO" di Primo Levi

A cura di: Fiorenza Audenino, Associazione culturale TEATRO E SCIENZA

Primo Levi racconta la dolorosa corrispondenza epistolare con un chimico tedesco di Auschwitz.

Partendo dalle caratteristiche peculiari di un dato elemento chimico, Primo Levi tesse un'autobiografia diluita in ventuno racconti, ciascuno intitolato con un elemento della tavola periodica.

Edito nel 1975, il "Sistema periodico" è stato riconosciuto nel 2006 dallaRoyal Institution del Regno Unito come miglior libro di scienza mai scritto, omaggio votivo e manifesto metaletterario della chimica.

Info: www.teatroescienza.it - auden2001@libero.it

Sabato 10 maggio - Ore 18 - 19

FLASHBACK HABITAT, Padiglione A (PARI-Polo delle Arti Relazionali e Irregolari)

Corso Giovanni Lanza 75

Incontro con autori e autrici: Irene Pittatore, Tea Taramino e il Gruppo Esperienze Creative

Presentazione dei volumi su Francesco De Bartolomeis "Girare intorno all'arte" e "Dire fare creare - Esperienze espressive a scuola" a cura di Forme in bilico APS in collaborazione con Prinp Editoria d'arte e Edizioni

Gruppo Abele.

Un'esplorazione della produzione pittorica di uno dei più importanti pedagogisti italiani del Novecento, oltre che critico d'arte, e della sua pratica pedagogica attraverso l'arte, con riflessioni e indicazioni didattiche per integrare le discipline artistiche nella scuola dell'infanzia e primaria.

La presentazione si tiene all'interno della mostra, con gli artisti, dedicata al dialogo fra De Bartolomeis e gli amici artisti Carena, Fico, Fontana, Gilardi, Soffiantino.

Info: infoformeinbilico@gmail.com - https://formeinbilico.com

L'accesso alla struttura è consentito ai possessori della tessera (esclusi i minori) Amic* di Flashback Habitat, valida fino a dicembre 2025.

Lunedì 12 maggio - ore 17

Biblioteca Natalia Ginzburg, Polo Lombroso 16 - sala Molinari

"La cosiddetta Intelligenza Artificiale"

Conferenza dell'Ingegnere Franco Marra

Come funziona l'intelligenza artificiale. I suoi principi di base, le principali influenze sociali e i rischi associati.

Iniziativa all'interno del progetto: "C'è Tutto un mondo intorno. Un quartiere amico dei senior", sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.

A cura di: Biblioteca Civica Natalia Ginzburg, Polo Lombroso16, Casa del

Quartiere di San Salvario, Spi CGIL Sez.8

Info: gemma.cassia@comune.torino.it - 3470769573

Martedì 13 maggio - Ore 18

Corso Corsica 55 - Sala Consiliare

"La Città del presente"

Incontro con l'autore.

A cura dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

Linee guida per la progettazione delle Città "anche" per cittadini e cittadine con disabilità visiva.

Info: Circoscrizione 8 - mail: c8segreteriapresidente@comune.torino.it -

tel: 01101135909

Martedì 13 maggio - Ore 16.45 - 18

Biblioteca Shahrazad, all'interno dell'I.C. Manzoni - Via Madama Cristina 41

Workshop "Libri e sostenibilità"

Lettura animata e laboratorio per bambini

A cura di: Manzoni People, in collaborazione con Il Margine

Una storia di Gianni Rodari è lo spunto per parlare di ecologia ai più piccoli. Alla lettura animata seguirà un laboratorio tematico: usando dei semini e dei fili d'erba i bambini daranno vita a simpatici omini. Per l'occasione verrà anche inaugurata la sezione 'green' della biblioteca, allineandosi con il Festival della Sostenibilità, sempre organizzato dall'associazione dei genitori:

Info: Manzoni People - www.manzonipeople.org -:info@manzonipeople.org

Mercoledì 14 Maggio - Ore 18

Corso Corsica 55 - Sala Consiliare

"C'eravamo anche noi"

Incontro con l'autore Valter Bruno

Gli uomini del Consorzio Orione e la sicurezza Fiat nella Torino degli anni di piombo e dintorni.

A cura di: Circoscrizione 8 - L'Eco del Chisone

Info: Circoscrizione 8 - mail: c8segreteriapresidente@comune.torino.it -

tel: 01101135909

Mercoledì 14 maggio 2025 - Ore 21

Libreria Trebisonda

Via Sant'Anselmo 22

Incontro con l'autore

Incontro con Carlo Emilio Zummo

In occasione della pubblicazione de "Il Carletti Illustrato 5"

In collaborazione con VAN design studio.

Carlo Emilio Zummo, con Sara Casiraghi e Francesco La Rocca, presenta la quinta e ultima uscita de "Il Carletti Illustrato", l'albo fuori formato che arreda e facilita la conversazione. Sono previsti contributi audio e video, gadget, photo opportunity e molto altro, il tutto

rigorosamente a ingresso libero.

Info: info@trebisondalibri.com

Mercoledì 14 Maggio - Ore 21

Lega Navale Italiana Sezione di Torino - Corso Unione Sovietica 316 B

Incontro con l'autore.

Incontro con Claudio Dina della Coròrchestra del Piemonte, in occasione della pubblicazione di "MAP: Musiche, Ambiente e Popoli", in collaborazione con Musica Practica by Voglino Editrice.

Claudio Dina etnomusicologo, polistrumentista, esperto di didattica della musica e compositore è il direttore artistico e musicale della Coròrchestra del Piemonte, con la quale ha realizzato due dischi sotto l'egida della Regione Piemonte e dell'ILO-ONU assieme a musicisti nazionali ed internazionali (India e Bretagna).

Info: torino@leganavale.it - Tel: 377.7063324 - www.leganavaletorino.it

Mercoledì 14 maggio - Ore 21

Hiroshima Mon Amour, sala Modotti, via Bossoli 83

"U-BOAT" - Cronache dall'Atlantico (Voglino editrice)

Incontro con l'autore.

A cura di Assemblea Teatro - con l'autore Renzo Sicco - ospite Vicio dei Subsonica - letture di Chiara Biancardi

Il diritto di salvarsi oltre i confini della guerra su di una spiaggia dell'oceano.

Ingresso libero

Info: tel. 0113042808, assteat@outlook.it - www.assembleateatro.comLo spazio è fruibile alle persone disabili.

Giovedì 15 maggio - Ore 18

Biblioteca Natalia Ginzburg, Polo Lombroso 16 - sala Molinari

"L'imperfetto"

Presentazione del libro di Giacomo Alligo

Fin da bambino, la ragione di vita di Jack è diventare il migliore scrittore di tutti i tempi. Sulle orme del padre Victor, geniale inventore che crede scomparso per sempre, si ritrova a inseguire un'ossessione folle, prendendo spunto da quell'uomo che aveva rovinato la sua vita e quella del figlio cercando di creare Dio.

Ad accompagnarlo in questo viaggio ci sarà Eric, personaggio che vive ormai da anni nella sua mente e che sembra prendere il sopravvento nei momenti di minore lucidità.

A cura di: Biblioteca Civica Natalia Ginzburg e Polo Lombroso16

Info: gemma.cassia@comune.torino.it - Tel: 3470769573

Giovedì 15 maggio 2025 - Ore 18:30

Libreria Trebisonda

Via Sant'Anselmo 22

Presentazione

Incontro con Ginevra Bompiani (traduttrice), Mario Soldaini (curatore) e Luciana Castellina

In occasione della pubblicazione di "Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza".

In collaborazione con Fazi Editore.

La poesia come atto di resistenza. La forza delle parole come tentativo di salvezza. È questo il senso profondo delle poesie raccolte in questo volume, in gran parte scritte a Gaza dopo il 7 ottobre 2023, nella tragedia della guerra in Palestina.

A cura di Antonio Bocchinfuso, Mario Soldaini, Leonardo Tosti.

Prefazione di Ilan Pappé. Con interventi di Susan Abulhawa e Chris Hedges.Traduzione dall'arabo di Nabil Bey Salameh.

Traduzione dall'inglese di Ginevra Bompiani ed Enrico Terrinoni.

Info: info@trebisondalibri.com

Giovedì 15 maggio 2025 - Ore 20

Libreria Trebisonda

Via Sant'Anselmo 22

Incontro con l'autrice

Incontro con Francesca Genti

In occasione della pubblicazione di "Marcovalda" In collaborazione con Tic Edizioni.

L'autrice dialoga con Alessandra Racca.

Modellato su un gioiello sghembo come "Marcovaldo", di cui riprende divisione in stagioni e sguardo sulla città, "Marcovalda"è un romanzo di formazione che, con tono di fiaba e libertà linguistica, rende avventura ogni minima fibrillazione dell'esistenza. Una fiaba morale nel senso più alto del termine, che insegna che di fronte all'innocenza tutto, dal grande amore a un cumulo di vetri rotti, ha uguale importanza e dignità.

Per informazioni: info@trebisondalibri.com

Giovedì 15 maggio - Ore 21-23

CAP10100 - Corso Moncalieri 18

"Disspenser" - Talk spettacolo - "storie comiche a tavola" con Alberto Grandi e Carmine Del Grosso.

Alberto Grandi, professore di Storia Economica a Parma, è esperto di cucina italiana e autore del podcast DOI - Denominazione di origine inventata, in cui sfata i miti gastronomici. Ha scritto saggi come La cucina italiana non esiste (2024).

Carmine Del Grosso, comico e podcaster, ha partecipato a Battute?, StandUp Comedy e Le Iene.

Dal 2024 è nel cast di Belve su Rai 2 e Propaganda Live su La7.

Info: https://www.cap10100.com - info@cap10100.com - tel: 3922981291

Venerdì 16 maggio - Ore 18:30

Libreria Trebisonda

Via Sant'Anselmo 22

Incontro con le editrici

Presentazione del progetto r-esistenze

In collaborazione con le case editrici 8tto Edizioni, Astarte, Capovolte, Le Plurali e il Coordinamento Torino Pride.

R-esistenze è un progetto di editrici in rete (comprende anche Asterisco, Le assassine, Le commari, Settenove) suddiviso in due fasi contraddistinte nel 2024/25 da due temi: identità, e margini, attorno a cui ciascuna delle case editrici ha proposto un titolo dal proprio catalogo, per esplorarlo da diversi punti di vista.

Ne parlano Alessandra Barbero (8tto), Carolina Paolicchi (Astarte), Ilaria Leccardi (Capovolte) e Hanna Suni (Le plurali).

Modera Manuela Manera.

Info:: info@trebisondalibri.com

Venerdì 16 maggio - Ore 18:30

Polo culturale Lombroso16

"Aperipo-Etica" con Marvi Del Pozzo

Incontro con l'autrice Diana Battaggia

Raccolta poetica "La matita di Modigliani" La Vita Felice 2025

A cura di: "Periferia Letteraria" - In collaborazione con: "Casa del Quartiere Barrito" e "Polo culturale Lombroso16".

XI Edizione di Aperipo-Etica, Rassegna di cultura e poesia contemporanea a cura di Periferia Letteraria - www.periferialetteraria.org/aperipo-etica

Info e prenotazioni: www.periferialetteraria.org - tel: 3495953074

Venerdì 16 maggio - Ore 18.30

Casa del Quartiere San Salvario

Via Morgari 14"Infanzie e Adolescenze Trans*"

Incontro con l'autore

Una guida carina su cosa fare (e non fare) a casa, a scuola, ma anche un pò ovunque.

GenderLens, l'associazione di riferimento in Italia per la varianza di genere nell'età evolutiva, ci accompagna in una riflessione su come sostenere in maniera affermativa e non patologizzante le giovani creature di genere creative.

A cura di GenderLens APS, in collaborazione con Coordinamento Torino Pride.

Ingresso gratuito

Info: 011 6686772 - www.casadelquartiere.it

Venerdì 16 e Sabato 17 Maggio - Ore 10-23

Quartiere San Salvario

"Reading"

Due giorni di apertura serale all'insegna della lettura: Made in Sansa Legge

Gli studi e laboratori aderenti al progetto, terranno aperti da Venerdì 16 a Sabato 17 Maggio fino alle 24:00, per accogliere i visitatori del salone del libro.

Coinvolgeremo attori che leggeranno i loro libri preferiti all'interno dei locali aderenti, per le strade e nei cortili di San Salvario.

Verrà promossa l'iniziativa a mezzo stampa e online, verrà stampata una mappa da distribuire ai visitatori, con tutti gli aderenti all'iniziativa; sul retro della mappa saranno disponibili spazi pubblicitari per altre attività del quartiere.

L'evento sarà documentato con immagini e video a testimonianza dell'iniziativa.

Info: Tel: 3349428770 - info@madeinsansa.it

Venerdì 16 maggio - Ore 19:45

Sala Molinari, Polo Culturale Lombroso16

Via Lombroso 16

Incontro con l'autrice

Incontro con Maria Grazia Gagliardi

In occasione della pubblicazione di "La sindrome di Gaza".

In collaborazione con Astarte Edizioni e Libreria Trebisonda.

L'autrice dialoga con Cristina Gregorin. Amelio abita il mondo attraverso i numeri e le statistiche, in una cinica e dissoluta routine; ma il suo digrignare i denti nel sonno è manifesta un dolore nascosto.

Nell'incontro con Elena troverà la chiave per affrontare i propri traumi, recuperando speranza nel futuro e desiderio di giustizia. In parallelo alla loro storia, e a questa strettamente intrecciati, i giorni dell'Operazione Piombo Fuso (27/12/08-19/01/09), condotta da Israele

contro Gaza.

Info: info@trebisondalibri.com

Venerdì 16 maggio - Ore 20

Libreria Trebisonda

Via Sant'Anselmo 22

Incontro con l'autore

Incontro con Giacomo Sartori

In occasione della pubblicazione di "Anatomia di una battaglia"

In collaborazione con Terra Rossa Edizioni.

L'autore dialoga con Helena Janeczek e Demetrio Paolin.

Uscito 20 anni fa per Sironi, questo romanzo familiare che indaga le eredità del fascismo rivela oggi tutta la sua attualità. Scritto senza indulgenza, racconta come la Storia plasma l'esistenza di ciascuno di noi. Giacomo Sartori è agronomo e vive a Parigi.

Tra i suoi ultimi romanzi: "Sono Dio" (Foreword Indie Gold Award for Literary Fiction), "Baco" (finalista Premio Procida e Philip K. Dick Award) e "Fisica delle separazioni".

Info: info@trebisondalibri.com

Sabato 17 maggio - ore 17

Libreria Trebisonda

Via Sant'Anselmo 22

Incontro con la curatrice

Incontro con Bianca Nardon

In occasione della pubblicazione di "Lo sguardo oltre l'orizzonte. Voci di donne nel clima che cambia".

In collaborazione con Marsilio Editori.

Ricercatrici, professioniste e attiviste affrontano tre temi: la vita in un Nord Italia minacciato da rischi ambientali cruciali; la scelta o meno di diventare madri; la relazione tra violenza di genere e crisi ecologica.

Con Bianca Nardon e le autrici Elisa D'Almo, Camilla Fiore, Melissa Herlitz, Agnese Martini dialoga Elisa Palazzi. Letture di Sabina Tutone.Bianca Nardon, giornalista, dirige il concorso di comunicazione «Climate ChanCe» per Shylock Centro Universitario Teatrale di Venezia.

Info: info@trebisondalibri.com; info@cut.it; www.cut.it

Sabato 17 maggio 2025 - Ore 18.30

PAV - Parco Arte Vivente, via Giordano Bruno 31

"U-BOAT" - Cronache dall'Atlantico (Voglino editrice)

Incontro con l'autore

A cura di Assemblea Teatro - con l'autore Renzo Sicco - letture Chiara Biancardi.

Un equipaggio alla deriva, un gruppo di disobbedienti costretti a salvarsi alla fine della guerra.

ingresso libero

Info: tel. 0113042808, assteat@outlook.it - www.assembleateatro.comLo spazio è fruibile alle persone disabili

Sabato 17 maggio - Ore 18:30

Libreria Trebisonda

Via Sant'Anselmo 22

Incontro con il curatore

Incontro con Davide Barilli

Curatore della collana di letteratura cubana Azúcar

In collaborazione con Oligo Editore.

Con il curatore dialoga Vittorio Falletti.

Azúcar è una collana di testi brevi di autori di varie generazioni che presentano a lettori e lettrici una Cuba inedita, al di là di ogni ideologia o contro ideologia, attraverso le storie di autori per nulla o poco conosciuti nel nostro Paese. Ecco le prime quattro uscite: "La lunga notte" di Emerio Medina, "Lincon la voce" di Alberto Guerra Naranjo, "Fine del cammino" di Ariel Fonseca Rivero, "Laggiù dove brucia il fuoco" di Nelson Pérez Espinosa.

Info: info@trebisondalibri.com

Sabato 17 maggio - Ore 19

Acquario Studios

Via Ormea 2E

Incontro con l"autrice

Incontro con Elena Rui

In occasione della pubblicazione di "Vedove di Camus"

In collaborazione con L'Orma Editore e Libreria Trebisonda.

L'autrice dialoga con Giuseppe Quaranta.

Elena Rui ricostruisce con voce cangiante un ritratto al contempo intimo e inedito di Camus e le esistenze di donne accomunate dall'amore per lo stesso uomo: Maria Casarès, fra le più celebri protagoniste del teatro

dell'epoca, l'attrice Catherine Sellers e la giovane pittrice danese Mette Ivers.

Elena Rui (Padova, 1980) vive in Francia dal 2006. Per Garzanti ha pubblicato "La famiglia degli altri", candidato al Premio Opera Prima 2021.

Info: info@trebisondalibri.com; acquario@acquariolibri.it

Sabato 17 maggio - ore 20

Libreria Trebisonda

Via Sant'Anselmo 22

Incontro con l'autore

Incontro con Michel Bible

In occasione della pubblicazione di "Goodbye Hotel"

In collaborazione con Adelphi edizioni.

Con l'autore dialoga Matteo Moca.

C'è un posto, a New York, che chiamano Goodbye Hotel, perché è l'ultimo rifugio di chi, per ragioni diverse, si è allontanato dal mondo e nel mondo non vuole (o non può) più tornare. Lì, mentre una nevicata ipnotica cade sulla città, François siede davanti al fuoco, stappa una bottiglia di vino da quattro soldi e inizia la sua storia. La sua voce, carica di un'antica sofferenza, ci trasporta ancora una volta a Harmony, un'anonima cittadina del Sud degli Stati Uniti, dove ogni sera si confonde con un milione di altre sere e i giovani sono destinati a perdersi ma non smettono di desiderare l'impossibile.

Michael Bible è un autore e libraio statunitense.Nato in North Carolina, ha scritto per l';Oxford American, The Paris Review Daily, Al-Jazeera America, ESPN The Magazine, e il New York Tyrant Magazine.

Il suo romanzo "L'ultima cosa bella sulla faccia della terra" è stato pubblicato nel 2023 da Adelphi.

Info: info@trebisondalibri.com

Sabato 17 maggio - Ore 20

Acquario Studios

Via Ormea 2E

Incontro con l'autrice

Incontro con Magdaléna Platzová

In occasione della pubblicazione di "La vita dopo Kafka"

In collaborazione con Voland edizioni, Polski Kot e Libreria Trebisonda.

L'autrice dialoga con Donatella Sasso.

"La vita dopo Kafka" (traduzione di Letizia Kostner), è una biografia storica che mescola immaginazione e realtà per seguire le vicende della prima fidanzata di Franz Kafka, Felice Bauer, e in cui compaiono, fra gli altri, Grete Bloch, amica di Felice, Max Brod, lo scrittore Ernst Weiss, l'editore Schocken, insieme alla stessa autrice del libro.

Magdaléna Platzová, nata nella Repubblica Ceca, ha studiato a Washington DC e in Inghilterra.

Autrice di romanzi e racconti, ha lavorato in ambito teatrale e giornalistico e insegnato alla New York University Gallatin School.

Attualmente risiede a Lione.

Info: acquario@acquariolibri.it; slavika.fest@gmail.com - www.polskikot.it

Domenica 18 maggio - Ore 10 - 18.15

Festa via Madama Cristina

Oasi di Pace, Spiritualità e Medicina Generale-Spazio Conferenze

via Madama Cristina 83"La lotta contro il male" di Albania Tomassini

Un'allieva di Bada Bedi riceve dagli Spiriti di saggezza, consigli che indicano come trovare in noi l'intelligenza che salverà il mondo "T'ai Shang Kan-Ying P'ien" di Gerardina De Meo

Le radici del destino di un classico taoista

"In viaggio con un lama tibetano" di Daniele Rista

"L'insegnamento di G.I. Gurdjieff" a cura di Associazione italiana Studi sull'uoo G.I. Gurdjieff di Torino

"Cognizione, azione e guarigione" di Giorgio Ajraldi"

"Un medium ti parla" di Clara Busto

"Ipnosi - Geniosi" di Giuseppe Tirone

"L'insegnamento di Thich Nhat Hanh" di Fabrizio Magliocco e Mariella Repellino

"La via dell'introspezione" di Ines Buonora

Essenza di ogni scuola, Dottrina e Maestro

"Il viaggio" di Chicca Morone

"Guarire con l'arte" di Carla Bertone

Come migliorare il proprio benessere visitando i musei

"Liberi Dentro" di Valentina Barovero

Dentro la società, dentro la famiglia, dentro una coppia. Se non siamo liberi di essere noi stessi, nessuna altra libertà avrà senso.

Domenica 18 maggio - Ore 15.30

Festa via Madama Cristina

"La magia dei libri: parole magiche, tarocchi e giochi letterari"

Laboratorio interattivo condotto da Valeria Bianchi Mian, psicoterapeuta, psicodrammatista junghiana e autrice di "Le signore dei giochi" per Capricorno Edizioni, collana Piemonte in Noir.

Incontro e laboratorio interattivo a partire dalle ore 15.30

Info: Libreria Belleville - Piazza De Amicis 80/E - paola@libreriabelleville.it

Tel: 333-9101681

Domenica 18 maggio - Ore 16.30

Festa via Madama Cristina

"Riscrivi la tua vita. Un percorso di rinnovamento e guarigione in 14 tappe con esercizi di scrittura riparativa".

Conduce Francesca Di Gangi psicologa, counselor e autrice del libro "Riscrivi la tua vita" Ed. Punto di incontro.

Incontro e laboratorio interattivo, a partire dalle ore 16.30.

Info: Libreria Belleville - Piazza De Amicis 80/E - paola@libreriabelleville.it

Tel: 333-9101681

Domenica 18 maggio - Ore 16:30

Libreria Trebisonda

Via Sant'Anselmo 22

Incontro con l'autrice

Incontro con Francien Regelink

In occasione della pubblicazione di "Strafare. La mia vita (irre)quieta con l'adhd"In collaborazione con Le Plurali Editrice e il Coordinamento Torino Pride.

L'autrice dialoga con Irene Gallina e Francesca Ottobelli.

In questo saggio autobiografico, Regelink racconta la sua vita con l'Adhd: una sfida continua, anche negli aspetti più quotidiani.

"Strafare" è la condivisione di un viaggio intenso, che vuole incoraggiare chi vive una situazione simile a trovare la propria strada, le proprie "istruzioni per l'uso".Regelink è giornalista, scrittrice e storyteller. In Olanda, "Strafare" ha venduto oltre 40.000 copie.

Info: info@trebisondalibri.com

Domenica 18 maggio - Ore 18

Acquario Studios

Via Ormea 2E

Reading e incontro con l'autore

Incontro con Livio Santoro

In occasione della pubblicazione di "Appenninica"

In collaborazione con Pièdimosca Edizioni e Libreria Trebisonda.

Angosce collinari, pene agresti, affanni di piccole società rinchiuse tra i monti. "Appenninica" è un viaggio narrativo che parla tante lingue, più o meno letterarie.

Livio Santoro è nato a Spoleto nel 1981. Ha pubblicato altre tre raccolte di racconti brevi con Edicola Ediciones.

È redattore della collana di letteratura latinoamericana "Gli eccentrici" di Arcoiris.Info: info@trebisondalibri.com; acquario@acquariolibri.it

Domenica 18 maggio - Ore 18:30

Libreria Trebisonda

Via Sant'Anselmo 22

Incontro con l'autore

Incontro con Raed Wahesh

In occasione della pubblicazione de "Il libro degli assenti".

In collaborazione con la casa editrice emuse e il Coordinamento Torino Pride.

L"autore dialoga con la traduttrice del libro Jolanda Guardi.

Letture a cura di Ida Spalla. In questa raccolta intensa e visionaria, Raed Wahesh ci offre una poesia che cerca la radice invisibile dell'esistenza. "Il libro degli assenti" è un vangelo apocrifo del morire e del rinascere, un'opera filosofica che interroga l'essere, il tempo e la memoria. È, infine, un appello a riconoscere nella morte non l'estranea da temere, ma la sostanza primigenia da cui tutto - anche la bellezza - ha avuto origine.Raed Wahesh è un poeta, giornalista e scrittore palestinese nato a Damasco. Nel 2013, a causa del conflitto siriano, si è trasferito in Germania, dove continua la sua attività letteraria e critica.

Info: info@trebisondalibri.com

Domenica 18 maggio - Ore 20

Libreria Trebisonda

Via Sant'Anselmo 22

Incontro con l'autore

Incontro con Placido Di Stefano

In occasione della pubblicazione di "GAP - GrottescoAdolescenzialePeriferico"

In collaborazione con Neo. Edizioni.

L'autore dialoga con Monica Acito e Alex Piovan.

Che cosa significa diventare grandi crescendo ai margini del mondo contemporaneo: uno spaccato tenero e raggelante sull'adolescenza di oggi.

Placido Di Stefano si è diplomato in scrittura drammaturgica presso la Scuola d'arte drammatica "Paolo Grassi" di Milano. Ha pubblicato "Amami - Love me two times" (peQuod, 2006) e "L'antibagno" (Italic-peQuod2015).

Info: info@trebisondalibri.com

Lunedì 19 maggio - Ore 17.30

Biblioteca Natalia Ginzburg Polo Lombroso 16 - sala Molinari

"Il silenzio delle parole"

Presentazione del libro di Cristina Valfré

"Il silenzio delle parole" è il secondo romanzo di Cristina Valfrè, che conferma la capacità della scrittrice di emozionare, caratterizzare i personaggi con un'empatia unica e volare tra una storia d'amore, indagini, un omicidio da un continente all'altro, con la leggerezza di una foglia trasportata dal vento.

A cura di: Biblioteca Civica Natalia Ginzburg e Polo Lombroso16

Info: gemma.cassia@comune.torino.it - Tel: 3470769573

Lunedì 19 maggio - Ore 18:30

Libreria Trebisonda

Via Sant'Anselmo 22

Incontro con il traduttore

Incontro con Alessandro Ajres

In occasione della pubblicazione di "Tra tormento ed estasi. Viaggio in Puglia e Basilicata"

In collaborazione con Stilo Editrice.

Alessandro Aires dialoga con Marianna Carabellese della casa editrice.

Si tratta di una sorta di meta-reportage incentrato sui casi delle fughe dell'autore nel sud dell'Italia.

Il Meridione per Czaja è un territorio di confine, dove istanze apparentemente contrapposte si affiancano, si toccano, si intersecano.

D. Czaja è antropologo culturale ed etnografo. Questo libro, uscito nel 2010 in Polonia, e "Grammatica del Bianco" (2019), sono stati candidati al premio Nike per la letteratura.

Info: info@trebisondalibri.com

Lunedì 19 maggio - Ore 20

Libreria Trebisonda

Via S. Anselmo 22

Talk show

"La cacca. Una questione di democrazia"

A cura di Sara Casiraghi. Presenta Carlo Emilio Zummo.

Nella vita quotidiana la attendiamo ogni mattina, occasionalmente la auguriamo, talvolta la invochiamo, saltuariamente la pestiamo, ma il più delle volte la eludiamo. La facciamo tutte e tutti, ma parlarne ci imbarazza. Perché?

L'indagine approfondita che aspettavate sulla letteratura scatologica contemporanea al termine della quale saremo tutte e tutti meno costipati, più emancipati e democraticamente consapevoli.

Info: info@trebisondalibri.com

Giovedì 22 maggio - Ore 18

Biblioteca Natalia Ginzburg, Polo Lombroso16 - sala Molinari

"Nodo alla gola"

Presentazione del libro di Carlo Bertot

Enzo Rizzo, giovane agente di Polizia, nel 2003 è stato determinante nelle indagini che hanno portato alla soluzione di un complicato caso, noto come "l'assassino del caschetto".

Dopo questa esperienza ha deciso di lasciare la divisa per dedicarsi a un lavoro che ritiene più tranquillo. Ma un suicidio che appare ben presto abbastanza sospetto, lo rimetterà in gioco come detective dilettante.

A cura di: Biblioteca Civica Natalia Ginzburg, Polo Lombroso16

Info: gemma.cassia@comune.torino.it - Tel: 3470769573

Martedì 20 maggio - Ore 18

Dipartimento di Fisica dell'Università di Torino, Via Giuria 1

"Amore e Relatività" di Maria Rosa Menzio

A cura di Maria Rosa Menzio, Associazione culturale Teatro e Scienza.

Si parla della rivoluzione scientifica che agli inizi '900 portò ad abbandonare la teoria copernicana per abbracciare quella einsteiniana. Ma non c'è solo scienza! Un mezzo foglio con indicazioni astronomiche viene trovato vicino ad Avellino, e porterà un investigatore dilettante a scoprire qualcosa sull'uomo che poteva essere suo padre e che ora dirige l'Osservatorio di Torino. Capirà anche i motivi profondi di una leggenda e di una storia d'amore, il senso della teoria della relatività e di alcuni miti astronomici.

Info: www.teatroescienza.it - info@teatroescienza.it

Martedì 20 maggio - Ore 18:30

Sala Molinari - Polo Culturale Lombroso16

"Un ateo in Vaticano" di Massimo Boscarino, pubblicato da Genesi Editrice Torino.

Incontro con l'autore.

Un ateo in Vaticano è il romanzo di Massimo Boscarino scritto sul dilemma nodale di acquisire ed esercitare consapevolezza del mondo usando le quattro categorie di cui siamo dotati: il bene e il male, la realtà e l'immaginazione.

Giulio, Ugo, Alda, Enoch, Sima e Omar vivono catturati dalla parte che stanno recitando nella vita. Ognuno di loro è uno di noi, perché siamo tutti in cerca di elevarci dalla condizione di essere dei bruti. Tuttavia, per nessuno di noi è un compito facile.

Massimo Boscarino imposta il romanzo nella narrazione di un episodio epocale, come è l'elezione di un nuovo papa.

Info: proposte@lombroso16.it - Tel: 3932191838