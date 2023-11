Moncalieri e il mezzo secolo della squadra di basket. Domenica festa per i 70 anni del calcio

Da domani, 25 novembre, Moncalieri indosserà l'abito più bello, quello delle feste di fine anno, accendendo le luminarie del centro storico. Ma in questi giorni la Città del Proclama festeggia anche un doppio compleanno sportivo: il mezzo secolo della squadra di basket e i 70 anni di quella di calcio.

Il basket è stato celebrato nei giorni scorsi al Pala Einaudi, con una ricca e partecipata festa. "E' una storia bella, lunga 50 anni. Una storia che ha intrecciato i sogni e i destini di centinaia di bambini e ragazzi di Moncalieri e non solo. Per molti è una seconda casa, per tutti un luogo sicuro dove cresce e fare squadra", ha detto il sindaco Paolo Montagna.