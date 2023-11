Dalla masterclass con Pupi Avati al docu-film su Marcello Lippi: eventi e proiezioni della prima giornata del TFF

Dopo la cerimonia d'apertura alla Reggia di Venaria, Pupi Avati è il grande protagonista della prima giornata di Tff.

Al Grattacielo Intesa Sanpaolo alle ore 11, il regista sarà infatti ospite per la sua masterclass con il pubblico.

Nel frattempo il Torino Film Festival entra nel vivo con gli spettacoli che si svolgeranno durante tutta la giornata tra il Cinema Massimo, Romano e Greenwich.

Ecco i titoli da non perdere.

In concorso

Ore 12 Romano, sala 1

LE BELLE ESTATI

(Mauro Santini, Italia, 2023, DCP, 74’) Eng. sub.

Uno dei massimi registi del cinema laterale italiano adatta Pavese al corpo, allo sguardo e al presente di un liceo pesarese. Un teen movie sperimentale



Ore 14.30 Greenwich, sala 2

RETRATOS FANTASMAS

(Kleber Mendonça Filho, Brasile, 2023, DCP, 93’) Sott. it./Eng. sub.

Un viaggio nel tempo e nell’architettura di Recife e nel cinema dello stesso Mendonça, tra archivio, ricordi e istantanee di un passato in cui le sale erano luoghi di sogni e condivisioni. Un mondo di fantasmi.



Ore 15 Massimo, sala 1

LINDA VEUT DU POULET! / LINDA E IL POLLO

(Chiara Malta, Sébastien Laudenbach, Francia/Italia, 2023, DCP, 76’) Sott. it./Eng. sub.

Un maestro dell’animazione francese, una regista da sempre fuori formato, una commedia animata a rotto di collo, anarchica, esilarante, serissima.



Ore 15, Romano, sala 1

TEMPO DI ATTESA

(Claudia Brignone, Italia, 2023, DCP, 75’) Eng. sub.

Intorno a un’ostetrica esperta nasce una comunità di donne in gravidanza, che si confronta nel parco del Bosco di Capodimonte, a Napoli.



Ore 16.45 Greenwich, sala 3

PELIKAN BLUE

(László Csáki, Ungheria, 2023, DCP, 80’) Sott. it./Eng. sub.

Alla fine del comunismo, tre ragazzi ungheresi viaggiano a ovest con biglietti contraffatti. E creano un redditizio (e capitalistico) modello di lavoro. Una vicenda paradossale raccontata con un’animazione da street art.



Ore 17 Romano, sala 1

GETTING OLDER IS WONDERFUL

(Fabrizio Polpettini, Francia/Italia, 2023, DCP, 57’) Sott. it./Eng. sub.

Vita e opere di Kader Abdolah, scrittore iraniano diventato olandese dopo essere fuggito dal suo paese. Un ritratto politico sul senso di essere intellettuale.



Ore 19.45 Romano, sala 1

LA MECCANICA DELLE COSE

(Alessandra Celesia, Francia/ Germania, 2023, DCP, 101’) Sott. it./Eng. sub.

Un gatto cade dall’ottavo piano. Sopravvive. È solo il principio di una ricerca in prima persona su come riparare non solo i corpi, ma anche i sentimenti.

Ore 20.15 Greenwich, sala 2

NOTRE CORPS

(Claire Simon, Francia, 2023, DCP, 168’) Sott. it./Eng. sub.

Nel reparto di ginecologia di un ospedale di Parigi, Claire Simon registra, ascolta e racconta storie, volti e malattie. Compresa la sua, in una straordinaria indagine sul corpo, e la forza, delle donne.



Ore 21.30 Romano, sala 1

A STRANGER QUEST

(Andrea Gatopoulos, Italia/Usa/ Canada, 2023, DCP, 90’) Sott. it.

David Rumsey è un grande collezionista di mappe. Il film è il suo museo: anche virtuale, anche sentimentale, tutto da attraversare.

Ore 22.15 Massimo, sala 1

SOLEILS ATIKAMEKW

(Chloé Leriche, Canada, 2023, DCP, 103’) Sott. it./Eng. sub.

Quebec, 1977: cinque persone della comunità di nativi Atikamekw sono trovate morte. E restano in attesa di giustizia. Una versione intima e umanista di Killers of the Flower Moon.

Fuori Concorso

Ore 17 Massimo, sala 1

ADESSO VINCO IO

(Simone Herbert Paragnani, Paolo Geremei, Italia, 2023, DCP, 90’)

Marcello Lippi, campione del mondo, vincitore di scudetti e di Champions League, innovatore del calcio. Un racconto appassionato di un allenatore vincente e un uomo coraggioso.



Ore 17.30 Romano, sala 2

GIRASOLI

(Catrinel Marlon, Italia, 2023, DCP, 97’) Eng. sub. Anni ’60.

L’amore in gabbia, in un ospedale psichiatrico. Esordio alla regia per la madrina del Festival, con Monica Guerritore. Prima della proiezione si svolgerà la presentazione da parte della regista che insieme all'assessora Rosanna Purchia terrà un momento di riflessione in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Ore 19 Massimo, sala 2

PUAN

(María Alché, Benjamín Naishtat, Argentina/Italia/Germania/ Francia/Brasile, 2023, DCP, 107’) Sott. it./Eng. sub.

Film realizzato in collaborazione con il TorinFilmLab. Ancora dall’Argentina, una libera, sfrontata e arguta tragicommedia a sfondo politico sul significato e la perdita degli ideali. Leggero con brio. E retrogusto amaro.

Ore 19.30 Massimo, sala 1

UNE ANNÉE DIFFICILE / UN ANNO DIFFICILE

(Olivier Nakache, Éric Toledano, Francia, 2023, DCP, 120’) Sott. it.

Si può diventare ecologisti per convenienza? Dai registi di Quasi amici, con Noémie Merlant e Pio Marmaï, una commedia scatenata sul consumismo compulsivo e la militanza 2.0.

Ore 21.45 Romano, sala 3

THE QUIET MIGRATION

(Malene Choi, Danimarca, 2023, DCP, 102’) Sott. it./Eng. sub.

Film realizzato in collaborazione con TorinoFilmLab. La storia di Carl, ragazzo adottato, e della sua vita di campagna. Un film poetico, misterioso, tenero ma anche dannatamente comico.

Fuori Campo

Ore 22 Capodoglio, Murazzi del Po Gipo Farassino, 37 Proiezione di “COMBATTERE” di Giulia Ronzani e Mattia Corrado Suono Libero: Angelo Ferreri. Una performance audiovisiva che affronta la violenza sulle donne attraverso l'incontro-scontro tra il mondo del VJing e della musica elettronica. Per la prima volta a Torino, il prolifico producer e dj Angelo Ferreri – tra i migliori artisti Jackin House al mondo – porta il suo mix elettrizzante funky-tech-house, in una versione dedicata al TFF. Ad accoglierlo, l’opening set di Teo Lentini e il sax di Angelo Parpaglione.

