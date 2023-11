Caselette, una gru crolla e travolge un edificio disabitato: due operai feriti, si cercano eventuali vittime

Dalle 10.50 i vigili del fuoco del comando di Torino stanno intervenendo a Casellette, Via Val della Torre 168, per la caduta di una gru edile su un edificio disabitato.

Due operai che stavano lavorando proprio al montaggio della gru sono stati coinvolti nel cedimento: soccorsi dal personale sanitario, sono stati prontamente trasportati in codice arancione all'ospedale Cto.

Le squadre sul posto, anche team USAR (Urban Search and Rescue) e unità cinofile, sono impegnate per escludere l'eventuale presenza ulteriori persone coinvolte nel crollo e nelle operazioni di messa in sicurezza dell'area.