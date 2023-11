Conto alla rovescia per Natale è Reale a Stupinigi: Santa Claus già in tour per aiutare i bimbi in difficoltà

Si avvicina l'inaugurazione di Natale è Reale, che da sabato 2 dicembre renderà ancora più meravigliosa l'atmosfera dentro e attorno alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, la residenza sabauda del Comune di Nichelino. Nei giorni scorsi Babbo Natale ha portato la sua gioia, ai detenuti della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino, che hanno potuto incontrare le proprie famiglie in un contesto di allegria natalizia, con la consegna, dei doni e un aperitivo messi a disposizione dalla Caritas.

L'attuale Direttrice della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino, dott.ssa Elena Lombardi Vallauri, Arianna Balma Tivola, Responsabile dell’Area Educativa, Natale è Reale sono stati contenti del momento di spensieratezza regalato ai bambini delle famiglie coinvolte in questa iniziativa di solidarietà, per il secondo anno, grazie all’iniziativa di Natale è Reale e 100per100 aps.

Tanta gioia ed emozione anche per i bambini del reparto di cardiologia chirurgica e oncologia dell’ospedale Regina Margherita, che hanno ricevuto un ospite speciale. Santa Claus, di Natale è Reale e 100per100 Aps, con la collaborazione della presidente Marina De Nardo dell’Associazione Bambini Cardiopatici, ha portato allegria e regalini ai piccoli degenti che con tanto amore hanno preparato per lui letterine ricche di grandi desideri.

La solidarietà che fa bene al cuore di tutti è il primo obiettivo di Natale è Reale! Si continua in manifestazione dal 2 al 17 dicembre a donare , per chi vorrà, per raggiungere obiettivi importanti per il reparto di cardiologia chirurgica. L'appuntamento è dal 2 al 17 dicembre alla Palazzina di Stupinigi per vivere molte altre emozioni e magie.

Per ulteriori info: www.natalereale.it