Da Barriera di Milano a Mirafiori, da venerdì torna la linea 18 di Gtt

Dopo anni di stop, da venerdì la linea 18 torna a percorrere le strade di Torino e collegherà la zona nord con quella sud. La linea 8 accorcerà invece il tracciato e sarà in servizio tra via Mezzaluna a San Mauro e Porta Susa. Sono queste le novità trasportistiche che dal 1° dicembre coinvolgeranno l'area di Torino Est.

Il percorso del 18

Da venerdì tornerà quindi la linea 18, che farà capolinea in piazza Sofia e arriverà in piazzale Caio Mario. Questo permetterà di mantenere il collegamento diretto tra Mirafiori e Barriera di Milano, passando per la zona della Città della Salute: il tracciato consentirà così di connettere gli ospedali Molinette e San Giovanni Bosco. Verrà gestita con autobus elettrici e transiterà dalla stazione Lingotto.

La linea notturna S18 BLU sostituirà nelle serate di venerdì, sabato e prefestive la linea S8 BLU.

Il percorso

Il nuovo percorso del 18, nel dettaglio, sarà il seguente: