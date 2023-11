Nel 2025 il capolinea del 3 torna in piazza Hermada: al via controlli sui binari

Primi passi in avanti per riportare il 3 in piazza Hermada. Anche se per vedere il tram tornare a fare capolinea in cima alla collina bisognerà attendere il 2025. Dopo lo smontaggio - nelle scorse settimane - dei container del Precollinear Park, da alcuni giorni sul ponte di corso Regina Margherita sono in azione gli operai. Controlli sui binari

I lavoratori, dopo aver rimosso e incolonnato le pietre del selciato, stanno facendo dei controlli ai binari: in un punto è stato riscontrato un piccolo cedimento.

In parallelo sono in corso gli interventi di pulizia di corso Gabetti. Ed il tema è stato sollevato oggi in Sala Rossa dal vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao.

Tram doppia cabina di guida

Da oltre cinque anni e mezzo il 3 non arriva più in collina, ma dopo la partenza dalle Vallette passa davanti al Gradenigo per poi arrestarsi in corso Tortona angolo corso Belgio. Il capolinea di piazza Hermada è con binari separati: necessità quindi di tram con doppia cabina di guida, attualmente impiegati sulla linea 4.

A Falchera capolinea del 4 ad anello

"Entro la fine del 2024 - ha spiegato l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta - sarà realizzato un intervento sul percorso della linea 4 che prevede la realizzazione al capolinea Falchera di un binario ad anello anziché con il sistema di doppio scambio di traversa".

"Questo consentirà - ha aggiunto - di utilizzare motrici con singola cabina di guida come gli Hitachi Rail. Sulla linea 3 potranno essere utilizzate le motrici a doppia cabina di guida, che potranno raggiungere piazza Hermada, migliorando quindi l'accessibilità alla rete di un importante bacino di utenza sulla sponda destra del Po".

Nuove strisce pedonali