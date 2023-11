Strage di Brandizzo, perquisizioni nelle sedi Rfi di Roma e Torino: due nuovi indagati

Perquisizioni sono in corso da questa mattina negli uffici di Rfi (Rete ferroviaria italiana) sia a Roma, sia a Torino nell’ambito dell’inchiesta per la strage di Brandizzo in cui persero la vita 5 operai investiti da un treno mentre stavano eseguendo lavori di manutenzione sui binari.

Due nuovi indagati

A quando si apprende, carabinieri, agenti della Polfer e tecnici dello Spresal e delle Asl competenti, starebbero acquisendo, su delega della procura di Ivrea che coordina le indagini, documenti e file informatici. Sempre a quanto si apprende, a seguito degli sviluppi dell’inchiesta sarebbero anche stati notificati due avvisi di garanzia a figure del gruppo che ricoprirebbero ruoli di responsabilità.

Il totale sale a 9

Salgono così a 9 gli indagati per l’incidente ferroviario verificatosi nella notte tra il 30 e il 31 agosto scorso. Nei giorni immediatamente successivi erano stati iscritti nel registro degli indagati l’addetto di Rfi, ora ex dipendente, che la notte della tragedia si trovava sui binari e il capo cantiere.

Qualche settimana dopo erano stati iscritti vertici e quadri della Sigifer (l’azienda incaricata di eseguire i lavori di manutenzione) e la stessa società.