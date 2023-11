41TFF: cancellate le proiezioni di Roma Nuda, ritirato dal produttore

Niente Eva Henger e niente proieizone di Roma Nuda al 41° Torino Film Festival.

Il film, che non era in concorso, ma doveva essere proiettato per la sezione Back to Life.

"E' stata una scelta del produttore che l'ha ritirato" spiegano dall'organizzazione del Torino Film Festival.

La pellicola del 2010 realizzata da Giuseppe Ferrara è un Suburra ante litteram, dove spicca Eva Henger. L'attrice doveva essere presente prima della proiezione insieme a Francesco Venditti giovedì alle 21.30.