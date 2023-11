Chivasso, Bimbi in festa 2023: tutti gli appuntamenti natalizi per bambini e famiglie

Si chiama “Bimbi in festa” il cartellone di eventi promosso dall’Assessorato alla Cultura della Città di Chivasso, in collaborazione con la biblioteca Movimente e la fondazione Piemonte dal Vivo, nell’ambito del progetto “Chivasso, Città dei bambini.

Il programma prenderà il via sabato 2 dicembre al PalaLancia con l’annuale festa di Chivasso, la città dei bambini, dalle ore 9,30 alle 12,30, con giochi, letture, musica e momenti informativi nei numerosi corner a cura di Comune di Chivasso, Nati per Leggere, Nati per la Musica, ASL TO4, CISS, Scuole dell’Infanzia e Nidi della Città, Ludobus Valdocco.

“Bimbi in festa” prosegue con la rassegna teatrale denominata “Il paese del futuro” con gli spettacoli che si terranno nel Teatrino Civico, i prossimi 3 e 11 dicembre, alle ore 16 (spettacoli a pagamento, prenotazione obbligatoria scrivendo a biblioteca@comune.chivasso.to.it). Sabato 23 dicembre, alle ore 16,30 invece, sarà di scena “Canto di Natale”, uno spettacolo teatrale per famiglie, a cura di Officina Culturale, tratto dal racconto “A Christmas Carol” di Charles Dickens. Mercoledì 3 gennaio, sempre alle ore 16:30, le manifestazioni si concluderanno con “Natalino Contini magic show”, in collaborazione con Circolo Amici della Magia di Torino. Per queste due ultime iniziative, l’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti, ma la prenotazione è obbligatoria scrivendo a amisuradifamiglianpl@gmail.com . Gli appuntamenti previsti nella biblioteca Movimente si terranno sabato 16 dicembre, alle ore 10:30, giovedì 28 dicembre, alle ore 17:00, e sabato 30 dicembre, alle ore 10:30.