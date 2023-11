L’Orchestra Magister Harmoniae di Grugliasco protagonista del concerto di Natale del Teatro Superga

L’Orchestra Magister Harmoniae, sotto la direzione del Maestro Elena Gallafrio, suonerà mercoledì 6 dicembre al Teatro Superga di Nichelino in un Concerto di Beneficenza organizzato da AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, in collaborazione con l’Associazione Musica Insieme APS di Grugliasco, la Fondazione Ricerca Molinette e la Città di Nichelino.

Il contributo raccolto in questo concerto verrà destinato a rendere più accogliente e confortevole il Reparto di Oncologia Mista del Presidio Molinette.

Sotto la direzione del M° Elena Gallafrio, l'Orchestra e Coro Magister Harmoniae con un ricco repertorio di colonne sonore omaggeranno, fra gli altri, Ennio Morricone e Hans Zimmer, offrendo il programma musicale proposto a Vienna con qualche sorpresa in più. L’Orchestra grugliaschese infatti è reduce dal più importante Festival mondiale di musica giovanile per Orchestre e Cori che si è svolto proprio a Vienna lo scorso luglio, il “Summa Cum Laude Youth Music Festival”. L’Orchestra al suo rientro ha suonato nel Grattacielo della Regione Piemonte davanti al Presidente della Regione Alberto Cirio; nel 2022 la Magister Harmoniae ha inoltre rappresentato l'Italia al prestigioso "Firenze Youth Festival" esibendosi nella prestigiosa Loggia dei Lanzi in una Piazza della Signoria gremita da oltre 5.000 persone.