Moncalieri in chiaroscuro: strada Loreto illumnata, Vecchia del Moriondo al buio

I due volti della stessa città. O, meglio, di una parte di Moncalieri. Come dimostrano le immagini che corredano questo pezzo, strada Loreto sembra illuminata a giorno anche in piena notte, mentre la strada Vecchia del Moriondo appare buia e forse anche pericolosa.

Manca un lampione in strada Vecchia del Moriondo

E’ la segnalazione che arriva dai residenti di questa zona sulla precollina della città: due arterie divise da strada Maiole. “Oltretutto - viene fatto notare - in strada Vecchia del Moriondo manca anche un lampione. Era caduto diversi anni fa ma non è stato mai sostituito”.

Paura di incidenti e poca sicurezza

Il risultato è che in strada Loreto l’illuminazione oggi è perfetta, mentre dall’altra parte è carente, con il rischio incidenti. E in questi giorni, oltretutto, a ridosso dell'incrocio è presente un cantiere che aumenta ancora le ansie di chi vive in zona.