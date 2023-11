Aule studio per i ragazzi che vivono alle porte di Torino: ad aprire le porte sono i circoli Arci

Nuove aule studio grazie alla rete dei circoli Arci. Per sopperire alla storica carenza di luoghi dove studiare che - lontano dal centro di Torino e in provincia - si sente ancora di più, prende il via in sei città dell’hiterland cittadino il progetto di Arci Piemonte "Campus diffuso in Provincia - Aule in Comune", promosso dalla Città metropolitana di Torino. Una risposta per i giovani di Carmagnola, Nichelino, San Mauro Torinese, Ivrea, Pino Torinese e Sangano e dei territori circostanti.

Gli studenti potranno trovare uno spazio adatto allo studio all’interno dei Circoli Arci e di spazi culturali. Luoghi caldi, senza problemi di orari, attrezzati con disponibilità di rete wi-fi e corrente elettrica e con numerosi servizi aggiuntivi come il punto fotocopie. Ma l’idea è stimolare, con un’iniziativa simile, anche i giovani che qui possono partecipare alle attività che ciascuna di queste realtà realizza, dai concerti alle presentazioni dei libri.

Un progetto, dunque, con al centro la socialità e la partecipazione, un servizio di prossimità pensato per chi non abita a Torino, dovrebbe affrontare lunghi viaggi con i mezzi o spostarsi. Queste le sei nuove aule studio: al Circolo Primo Maggio di Nichelino s’apre l’Aula Studio May – Day (via San Francesco D'Assisi 56), al Circolo Margot di Carmagnola è a disposizione l’aula Studio Zelo (via Gaetano Donizetti 23). Si potrà poi studiare allo ZAC! Zone Attive di Cittadinanza di Ivrea (via Dora Baltea 40/b), al Centro Incontri Luigi Tosco di Pino Torinese (via Tepice 120, a Valle Ceppi), al Circolo Arci Casa Penelope di Sangano, dove viene aperta l’Aula Studio Roger (via Giovanni Gino 5), e, infine, al Centro Sociale Boccardo di via del Porto 13 a San Mauro Torinese.

"Abbiamo accolto con entusiasmo il bando promosso dalla Città Metropolitana, che dimostra ancora una volta un'attenzione importante verso le aree periferiche della nostra provincia e verso i suoi giovani abitanti - dichiara Andrea Polacchi, presidente di Arci Piemonte -. Con questo progetto gli studenti potranno finalmente avere a disposizione luoghi accoglienti in cui studiare e socializzare senza dover necessariamente andare fino a alle aule studio universitarie di Torino". E aggiunge: "E' un primo passo molto importante e speriamo sia l'inizio di un percorso di maggior riconoscimento per tutti quei i circoli e spazi culturali associativi che, sempre più, si rivelano essere infrastrutture culturali e sociali indispensabili per le comunità locali e per tanti territori periferici, spesso narrati colpevolmente come aridi e senza stimoli ma che, invece - e questo progetto lo dimostra - se valorizzati sono capaci di innescare virtuosi percorsi di solidarietà e partecipazione giovanile".