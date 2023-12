Torino Film Festival, Steve della Casa saluta: la prossima edizione si terrà dal 22 al 30 novembre 2024

La quarantaduesima edizione del Torino Film Festival si terrà dal 22 al 30 novembre 2024. Ad annunciarlo, oggi pomeriggio, il presidente del Museo Nazionale del Cinema, Enzo Ghigo, durante la conferenza conclusiva dell’edizione 2023 che si concluderà domani con le repliche dei film vincitori al cinema Massimo.

Addio a Steve Della Casa: il direttore artistico delle ultime edizioni lascerà il posto a Giulio Base, che il prossimo anno dirigerà il suo primo Festival sotto la Mole.

Sull'edizione appena conclusa, la 41esima della kermesse, Ghigo ha spiegato: "E' stata un’edizione molto positiva, che si è chiusa con un più che positivo afflusso di pubblico e noi siamo contentissimi".

Il presidente del Museo del Cinema ha poi spiegato la decisione di anticipare di qualche giorno le date del Tff 2024: “E' stata presa per evitare la sovrapposizione con le Giornate professionali di Cinema di Sorrento per permettere a tutti gli operatori del settore cinematografico di rimanere fissi a Torino per l’intero periodo del festival”.