Pedala e guadagna buoni acquisto: ecco il nuovo progetto per la mobilità sostenibile in San Salvario

Al via il progetto sperimentale "SanSa pedala", che promuove la Mobilità Sostenibile nel quartiere di San Salvario.

Grazie ad un kit da installare sulla propria bicicletta e ad un'app gratuita, chiunque si sposti per lavoro o studio, transitando dal quartiere, potrà partecipare alla competizione ottenendo, per ogni km percorso, 0,20 euro in buoni acquisto da spendere nei negozi aderenti all'iniziativa.

Il progetto è stato presentato in Circoscrizione e per questa fase sperimentale, che partirà dall'8 gennaio fino al 31 agosto 2024, arriverà a un massimo di 300 iscritti.

"Il progetto è l'ultimo tassello del Torino Mobility Lab, avviato nel 2017 grazie al contributo del Ministero dell'ambiente, nel quadro della Legge del "collegato ambientale" - spiega il presidente della Circoscrizione 8 Massimiliano Miano -. Da domani sono aperte le iscrizioni a tutti i maggiorenni con l'obiettivo "Casa-Scuola e Casa-Lavoro" a salvaguardia dell'ambiente e della salute del prossimo. L'obiettivo è coinvolgere nell'adesione, più commercianti possibili che faranno da traino all'iniziativa".



Obiettivo è premiare chi si sposta scegliendo di non inquinare e rilanciare le attività commerciali locali.

Grazie al sistema brevettato di Pin Bike, saranno possibili la certificazione, il monitoraggio e il rilascio di incentivi economici per promuovere la mobilità sostenibile e attiva, nonché il commercio di prossimità.

SanSa pedala, a cura di Città di Torino e ITER, in collaborazione con la Circoscrizione 8, è promosso dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio.

Per le iscrizioni: https://forms.zohopublic.eu/pinbike/form/SanSapedalamodulodiiscrizione/formperma/O-cR04xlozfvypEFdTI9xNK6D4mjbwiTDVnS8nrma9o