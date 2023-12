A Moncalieri le campane della raccolta vetro fanno suonare la polemica tra maggioranza e opposizione. Il servizio, soprattutto nel centro storico, è finito sotto accusa, costringendo l'assessore all’Igiene urbana Beppe Messina ad annunciare un aumento (per il momento in via sperimentale) dei passaggi, che saliranno da uno a due alla settimana.

Botta e risposta Monticone-Messina

A sollevare la questione con una interrogazione durante l'ultimo Consiglio comunale è stato l'esponente di FdI Cristiano Monticone, con tanto di foto dei cassonetti del vetro di piazzetta strapieni di bottiglie, oltre alla tante lasciate a terra nelle vicinanze. "Da quanto mi dicono i residenti, sarebbero abbandonate dai locali, anche se da parte di qualcuno c’è la volontà di mitigare il problema per migliorare il decoro urbano”, ha dichiarato il consigliere di opposizione, sottolineando come siano il venerdì sera e il sabato i giorni di maggiore problematicità.

Chiesti al Covar di aumentare i passaggi

Messina ammette il problema, ma lo circoscrive a pochi casi, dichiarando di aver "già chiesto al Covar un servizio aggiuntivo e una valutazione per verificare la necessità di sperimentare un passaggio in più. Stiamo monitorando la situazione, ma non confondiamo i gesti di alcuni incivili con i disservizi”, ha concluso l'assessore.