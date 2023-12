Artissima: al via la seconda edizione di Made In, il concorso di residenza per giovani artisti

Prende il via la seconda edizione di Made In, progetto di residenza ideato e realizzato da Artissima con il sostegno di Camera di commercio di Torino, con il lancio dell’open call per la selezione dei quattro nuovi artisti che, con la curatela di Sonia Belfiore, founder di Ultravioletto Arte + Impresa, verranno accolti dalle aziende partner di quest’anno: Dott.Gallina, Guido Gobino Cioccolato, Kristina Ti e Pininfarina Architecture.



Nato nel 2022 dal desiderio di attivare un dialogo tra l’arte contemporanea e il florido tessuto aziendale torinese, MADE IN offre una residenza negli spazi delle aziende partner. Partendo dall’idea che il know-how aziendale e i processi produttivi specializzati possano costituire una risorsa per la produzione dell’opera d’arte da parte dell’artista, MADE IN consente a quattro giovani artisti di vivere in quattro aziende del territorio, assimilando e incorporando all’interno della propria ricerca il sapere tecnologico e operativo con cui sono entrati in contatto, con l’obiettivo finale di produrre un’opera d’arte inedita che sarà presentata ad Artissima 2024.



Nel corso della residenza gli artisti saranno inoltre affiancati da quattro prestigiose gallerie torinesi del circuito di Artissima: Luce Gallery, Mazzoleni, Franco Noero e Simóndi. Le gallerie seguiranno i lavori come “madrine progettuali”, dando l’opportunità ai quattro talenti emergenti di confrontarsi con l’imprenditorialità anche nel mondo nell’arte.



L’open call diffusa presso le principali Accademie di Belle Arti pubbliche e private e Università italiane, si rivolge a giovani tra i 21 e i 35 anni che vivono in Italia. Al termine della selezione i vincitori verranno abbinati a una delle quattro aziende con le quali inizieranno a collaborare dal mese di marzo 2024 per terminare la produzione dell’opera entro il 30 giugno 2024.



La permanenza in azienda ha una durata variabile a seconda delle esigenze del progetto e ogni artista può calendarizzare il proprio lavoro con flessibilità e in più momenti. Artissima, grazie al supporto di Camera di commercio di Torino, mette a disposizione di ciascun artista selezionato un budget di 3.000 euro dedicato all’hospitality, tra cui viaggi, pernottamento e vitto in partnership con COMBO, ostello di nuova generazione. Per la produzione viene messo a disposizione un budget di 2.500 euro per ogni artista.



I giovani selezionati vengono guidati nel percorso di produzione dell’opera dal team di Artissima e da Sonia Belfiore, possono usufruire in azienda delle lavorazioni, del materiale e della manodopera e/o di quanto concordato a monte del progetto e inoltre possono confrontarsi con attori d’eccezione come alcune tra le più prestigiose gallerie torinesi, scoprendo il mondo dell’imprenditorialità e della sperimentazione.

Come partecipare

L’open call è rivolta a giovani artisti che vivono in Italia; che parlano fluentemente italiano; che frequentano o hanno frequentato negli ultimi 24 mesi l’Accademia di Belle Arti o Università in Italia e\o all’estero; che hanno un’età compresa tra i 21 e i 35 anni; che hanno la possibilità di partecipare alla residenza a Torino con durata e modalità flessibile precedentemente concordata (marzo - fine giugno 2024) e che intendono creare un’opera partendo dai processi produttivi e dal know-how delle aziende partecipanti.



Gli artisti vengono selezionati dal Comitato di MADE IN presieduto da Artissima nella figura del Direttore Luigi Fassi e composto da quattro gallerie torinesi partecipanti alla fiera che diventano “madrine progettuali” e da Sonia Belfiore, curatrice del progetto.



La scadenza per partecipare è il 26 gennaio 2024.



Per info: progettispeciali@artissima.it