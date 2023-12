Porta Susa, spiragli per il rilancio commerciale della stazione? Novità attese per il 2025

Ci sono spiragli per un rilancio commerciale della stazione di Porta Susa? Per il Comune di Torino sì e la data è segnata in rosso sul calendario: metà 2025.

A riferirlo è l’assessore al Commercio della Città di Torino Paolo Chiavarino, dopo aver contattato personalmente Rfi: “ll Comune sente il dovere morale di occuparsi del rilancio commerciale della stazione: sono in corso le delocalizzazioni delle attività di biglietterie e degli uffici della Polfer. Entro metà 2025 il trasloco sarà completato”.

A quel punto sarà più semplice rilanciare gli spazi vuoti, di cui si procederà con la commercializzazione. Negli spazi al piano - 1 verrà realizzata una galleria commerciale.

“Purtroppo la situazione attuale è nota: un deserto commerciale, che dà senso di incompiutezza. Una stazione da 10 milioni di passaggi all’anno merita di avere una pianificazione importante. 2025? Bisognerebbe muoversi prima” è il pensiero di Pierlucio Firrao (Torino Bellissima).