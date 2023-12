Violenza contro le donne, Amazon organizza un corso di autodifesa per le dipendenti di Torrazza Piemonte

Si è concluso oggi il progetto di sensibilizzazione alla lotta contro la violenza di genere organizzato da Amazon in collaborazione con Miti dello Sport, associazione senza scopo di lucro composta da sportivi e personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, nata per sostenere progetti di impegno sociale e divulgazione dello sport.

L’iniziativa - un corso di autodifesa guidato dal Vice-Presidente dell’associazione, Bruno Miguel Mascarenhas Antunes, canottiere olimpico, e dal vicepresidente vicario, il campione di boxe Emanuele Sioux Blandamura – è stata promossa dall’affinity group aziendale Women in Ops Italy e ha coinvolto oltre 130 dipendenti in sei centri di distribuzione in Italia. Il corso, suddiviso in una parte teorica e una pratica, ha toccato argomenti come le tecniche di difesa verbale applicate agli scenari di pericolo, attenzione e riconoscimento dei segnali di pericolo, analisi degli scenari di pericolo, tecniche di difesa fisica in piedi per liberarsi da eventuali prese o attacchi.

Tra gli altri, è stato coinvolto nel progetto anche il centro di distribuzione di Torrazza Piemonte con 21 dipendenti che hanno partecipato al corso di autodifesa svoltosi in sito.

“In Amazon promuoviamo costantemente il dialogo sulle tematiche di equità, inclusione e diversità, che ci pongono nuove sfide perché evolvono come evolve la sensibilità e la consapevolezza della società” ha dichiarato Kamila Smarzynska, Responsabile del miglioramento dei processi produttivi in Amazon e guida dell’affinity group Women in Ops Italy. “In questo senso, gli affinity group svolgono un ruolo importante all'interno della nostra rete interna, perché costituiscono luoghi sicuri di confronto e crescita, oltre a fornire una preziosa collaborazione a tutte le aree aziendali sui singoli temi di interesse”. "L'iniziativa è un’ulteriore dimostrazione dell’impegno di Amazon nel promuovere la consapevolezza e l'empowerment personale. Riconosciamo l'importanza di affrontare la violenza di genere in tutte le sue forme, e questo progetto rappresenta un passo concreto nella costruzione di una comunità aziendale resiliente e consapevole" ha dichiarato Federica Ciarlantini, coordinatrice dell’iniziativa e Learning Project Manager presso il centro di distribuzione Amazon di Passo Corese (RI).

“Sono stato felice di avere preso parte a questo grande progetto ideato da Amazon, l’ho trovato molto interessante e mi ha permesso di confrontarmi con tante persone disponibili e aperte ad apprendere le tecniche illustrate durante gli incontri. Spero avremo l’opportunità di continuare ad organizzare altri appuntamenti nell’arco del prossimo anno, per proseguire con la sensibilizzazione delle persone e per portare avanti un dialogo legato alla consapevolezza personale. Anche in questa occasione abbiamo avuto modo di divulgare un importante messaggio attraverso lo sport” ha dichiarato il Vicepresidente dell'Associazione Miti dello Sport, Bruno Miguel Mascarenhas Antunes. “Sono affascinato da questo progetto, che mi ha consentito di condividere la mia esperienza di vita. Quello che ho cercato di fare, oltre a illustrare le tecniche pratiche di autodifesa, è stato portare i partecipanti a riflettere, concentrarsi sul “qui ed ora”, e su quale atteggiamento adottare in eventuali situazioni di pericolo, provando ad aumentare il loro grado di attenzione e quindi la loro sicurezza personale. Mi piacerebbe molto potere approfondire i concetti condivisi e dare continuità ad un progetto di grande importanza” ha dichiarato il Vicepresidente Vicario dell’associazione Miti dello Sport, Emanuele Sioux Blandamura.

La Certificazione di Parità di Genere Amazon Italia ha recentemente annunciato di aver ottenuto la Certificazione di Parità di Genere per tutte le sue linee di business: gli uffici corporate, il customer service e tutta la sua rete logistica. La società che ha seguito la procedura di certificazione è Bureau Veritas Italia, ente accreditato Accredia. La Certificazione, che ha una validità di tre anni e sarà soggetta a monitoraggio annuale, attesta che l’azienda è conforme ai requisiti definiti per garantire un sistema realmente inclusivo, che rispetti la diversità di genere sul posto di lavoro, sulla base di dati e obiettivi misurabili.