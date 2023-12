La metro 2 riqualifica il Trincerone: 700 nuovi alberi, piste ciclabili, aree gioco e per il fitness

Prenderanno il via a inizio 2025 i lavori di realizzazione della linea 2 della metropolitana. I cantieri, almeno nella prima fase, si concentreranno nella zona nord di Torino: attualmente è infatti finanziata, con un miliardo e 828 milioni di euro di fondi governativi, la prima tratta da Rebaudengo a Politecnico. Dieci chilometri di tracciato per tredici stazioni e un deposito officina. I tempi

Nel primo trimestre del 2024 verrà fatta la gara per i lavori, per arrivare nel secondo semestre del 2024 all'aggiudicazione dell'appalto e al progetto esecutivo: il via al lavori è previsto entro marzo 2025. I primi convogli inizieranno a circolare sulla linea 2 sette anni dopo, cioè nel 2032.

700 nuovi alberi e 4.5 km di piste ciclabili

Il cantiere avrà un importante impatto, in termine di riqualificazione, sul Trincerone di Barriera di Milano. Un tema al centro della commissione Trasporti di questo pomeriggio. L'ex linea ferroviaria, in questi anni divenuta una discarica a cielo aperto con erba alta ed arbusti, diventerà un grande boulevard verde. In totale verranno riqualificati 67mila metri quadrati, dove verranno piantati 700 nuovi alberi e realizzati due piste ciclabili per un totale di 4.5 chilometri dedicati alle due ruote.

Il corridoio verde

Nel Trincerone verranno realizzate tre stazioni della metropolitana (Corelli, San Giovanni Bosco e Giulio Cesare) in superficie. Il corridoio verde punta a unire idealmente il Parco Sempione ad ovest al parco Colletta, il parco della Confluenza e il parco dell’Arrivore a est.

Nel progetto elaborato da InfraTo è previsto il mantenimento dei parcheggi in linea da entrambi i lati delle corsie per ciascuna delle due vie, la pavimentazione rialzata a livello dei marciapiedi oltre a un restringimento della carreggiata per evitare la sosta vietata.

Aree gioco e fontane

Nel boulevard verranno inserite delle piazzette per la socializzazione, aree gioco per bambini e per il fitness, fontane, spazi dedicati ai cani, chioschi e velostazioni. I lavori di sistemazione superficiale del Trincerone avranno un costo complessivo di 9 milioni di euro. Effetto ricucitura

"Noi pensiamo che il Trincerone, - ha osservato l'assessore all'Urbanistica Paolo Mazzoleni - nella sua sistemazione superficiale, possa svolgere un ruolo centrale in primis per il suo effetto di ricucitura. Ma sarebbe un'azione limitata". "È infatti ancora maggiore il suo valore rigenerativo se si considera come il nuovo boulevard del Trincerone collegherà due tra le aree con le maggiori potenzialità in città, come quella di Rebaudengo e di Regio Parco. Per questo il progetto è sì definito, ma anche flessibile per adattarsi al meglio alle esigenze del territorio".