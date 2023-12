Da lunedì nuovo metodo per chiedere la Carta di Identità Elettronica: cosa cambia a Torino

Da lunedì a Torino nuovo metodo di prenotazione per richiedere la Carta di Identità Elettronica. A partire dal 18 dicembre sarà infatti attiva la nuova piattaforma per fissare gli appuntamenti, presso gli uffici anagrafici della Città di Torino, per rinnovare o fare un nuovo documento.

Prenotazione più semplice

Il nuovo sistema, che sostituirà il portale ministeriale attualmente in uso, permette di semplificare le procedure di prenotazione: i cittadini potranno gestire l'appuntamento o prenotare per altre persone. La maggior flessibilità della piattaforma consentirà di aumentare il numero di appuntamenti disponibili, riducendo i tempi di attesa.

Come prenotare

La prenotazione potrà essere effettuata utilizzando le proprie credenziali SPID, la Carta Nazionale dei Servizi, la CIE in caso di rinnovo o tramite il numero di cellulare al quale verrà inviato un codice di accesso temporaneo via SMS. Sarà inoltre possibile, dopo l’autenticazione sul sistema, prenotare per sé stessi o per altre persone.



Il nuovo servizio è accessibile sul portale TorinoFacile.



Le aperture straordinarie

Tutti gli appuntamenti fissati tramite il portale di prenotazione ministeriale continueranno a mantenere la loro validità. Inoltre, a partire da metà gennaio, saranno previste ulteriori aperture straordinarie su prenotazione nella giornata del sabato. Gli appuntamenti verranno resi disponibili nel tardo pomeriggio del martedì e del giovedì antecedenti l'apertura.