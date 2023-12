Domani sciopero dei bus e metro a Torino, ma Salvini lo riduce a 4 ore: i dettagli dello stop

Il servizio non sarà garantito nelle seguenti fasce. Nel capoluogo piemontese e prima cintura i pullman e la linea 1 della metropolitana si fermeranno dalle 9 e 12. Il medesimo orario di chiusura per i centro servizio. Stop ai mezzi extraurbani ed al sostitutivo SfmA - Torino-Aeroporto-Germagnano-Ceres dalle 9 alle 13. La Sfm1 Rivarolo-Chieri non circolerà sempre dalle 9 alle 13.