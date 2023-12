Barriera Calling, ecco il "cantiere" che punta sui giovani per dare nuova energia al quartiere di Torino Nord

Prende il via Barriera Calling!, percorso di protagonismo giovanile sul quartiere Barriera di Milano, rivolto a giovani compresi tra i 16 e i 26 anni, promosso da Acli Torino in rete con realtà ed associazioni presenti sul territorio e finanziato da Fondazione Compagnia di San Paolo tramite il bando Next Generation You.

Per ribaltare la diffusa narrazione dei giovani come problema sociale e devianza, il progetto mira ad offrire uno spazio di partecipazione e azione in cui i giovani possano confrontarsi ed attivarsi per la comunità di Barriera.

Il progetto prevede la realizzazione di un gruppo giovanile che abbia l’opportunità di progettare in maniera condivisa e dal basso riflessioni, analisi, presa di parola e attività di sensibilizzazione e cambiamento positivo per il quartiere.

“Barriera Calling! vuole mostrare che i giovani si possono appassionare di "comunità" e "beni comuni" e che sono portatori di risorse, potenzialità e proposte innovative”, afferma Raffaella Dispenza, presidente delle Acli Città Metropolitana di Torino.

Il progetto ha come obiettivo la creazione di un cantiere di attivazione giovanile che prevede la strutturazione di due principali azioni e gruppi (Influencer di comunità e Youth Changer).

Per giovani che vorranno sperimentarsi nella promozione di campagne ed attività sociali online verrà offerto un percorso di formazione per giovani influencer di comunità, i/le quali si cimenteranno direttamente nella narrazione delle azioni che verranno svolte dai/dalle giovani sul territorio.

Il gruppo Youth Changer, attraverso workshop di co-progettazione e tavole rotonde, intraprenderà analisi e riflessioni sul quartiere e sul ruolo dei/delle giovani, a partire dalle quali si adopererà per sperimentare azioni dirette verso e con il quartiere.

Il progetto è completamente gratuito e senza pre requisiti iniziali di partecipazione.

Per iscrizioni (entro l’8 gennaio) è stato predisposto un form online sul canale facebook di Acli Torino o scrivendo a libero.dondi@acli.it